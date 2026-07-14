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Haberler Fotohaber Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 14.07.2026 21:36 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 21:37

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, yerin yaklaşık 8.5 km derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi. Son depremler listesi 14 Temmuz 2026 tarihi ile takip ediliyor.

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Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem! 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

14 Temmuz 2026 saat 21:27:09'da gerçekleşen deprem, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı verilere göre, sarsıntı Pazarcık merkezli olup 37.266 N enlem ve 37.05533 E boylam koordinatlarında gerçekleşti.

Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem! 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)

Tarih:2026-07-14

Saat:21:27:09 TSİ

Derinlik:8.53 km

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Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem! 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

14 TEMMUZ 2026 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Sarsıntı sonrası Türkiye genelindeki ve sınır ötesindeki mikro sismik hareketleri incelemek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi.

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Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem! 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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