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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 14.07.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 21:37
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, yerin yaklaşık 8.5 km derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi. Son depremler listesi 14 Temmuz 2026 tarihi ile takip ediliyor.