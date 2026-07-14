Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem! 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

14 Temmuz 2026 saat 21:27:09'da gerçekleşen deprem, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı verilere göre, sarsıntı Pazarcık merkezli olup 37.266 N enlem ve 37.05533 E boylam koordinatlarında gerçekleşti.