Son dakika | Konya’da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

Son dakika haberler: Konya'da kaçırılarak işkence edilen Demet A.'nın tek mağdur olmadığı ortaya çıktı. Murat Demirci ve 2 kadın arkadaşının kaçırdığı mimar Merve K. "Saçlarımı ustura ile kesip üstümde sigara söndürdüler" dedi.
Öte yandan seri bir durumun gözlendiği bu zincirleme işkenceye dair Demet A.'nın teyzesi Zeynep Çoban da SABAH'a çarpıcı detayları anlattı. 21 yaşındaki genç kadının üzerinde sigara söndüren, vücuduna kanlı imzalar atan ikisi kadın bu üçlü çetenin yaptıkları adeta 'PES' dedirtti.
İşte Konya'daki taciz ve işkence haberinin son dakika detayları...