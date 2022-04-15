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Haberler FotoHaber Son dakika | Konya'da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...
Giriş Tarihi: 15.04.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 07:42

Son dakika | Konya'da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

Son dakika haberler: Konya'da kaçırılarak cinsel taciz, işkence ve tecavüz tehdidine maruz bırakılan Demet A.'nın tek mağdur olmadığı ortaya çıktı. Murat Demirci ve 2 kadın arkadaşının kaçırdığı mimar M.K. "Saçlarımı ustura ile kesip üstümde sigara söndürdüler" dedi. Mağdur M.K.'nın yaşadıklarının Demet A'nın başına gelenlerle benzerlik göstermesi genç kadına yapılan işkencelerin adeta bir seri hal aldığını gösterdi. İşte Konya'daki dehşete dair SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgileri

TOLGA YANIK
Son dakika | Konya’da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

Son dakika haberler: Konya'da kaçırılarak işkence edilen Demet A.'nın tek mağdur olmadığı ortaya çıktı. Murat Demirci ve 2 kadın arkadaşının kaçırdığı mimar Merve K. "Saçlarımı ustura ile kesip üstümde sigara söndürdüler" dedi.

Öte yandan seri bir durumun gözlendiği bu zincirleme işkenceye dair Demet A.'nın teyzesi Zeynep Çoban da SABAH'a çarpıcı detayları anlattı. 21 yaşındaki genç kadının üzerinde sigara söndüren, vücuduna kanlı imzalar atan ikisi kadın bu üçlü çetenin yaptıkları adeta 'PES' dedirtti.

İşte Konya'daki taciz ve işkence haberinin son dakika detayları...

Son dakika | Konya’da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

SON DAKİKA | TACİZ VE İŞKENCEYE UĞRAYAN DEMET A'NIN TEYZESİ ŞOK AYRINTILARI ANLATTI

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kafede çalışan Demet A. (21) iddiaya göre eski patronu Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) tarafından bıçak zoruyla kaçırılıp saatlerce işkence gördüğünü belirterek şikâyetçi oldu.



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Son dakika | Konya’da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

"DAVADAN VAZGEÇİN!"

Demet A.'nın teyzesi Zeynep Çoban, SABAH'a konuştu: "5 gündür gecemiz gündüzümüz yok. Bize olaydan sonra aracı göndererek 'Davadan vazgeçin, maddi olarak ucu bucağı olmayacak, fiyatı siz belirleyin' denildi.

Son dakika | Konya’da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

"AKŞAM EVE BIRAKIRKEN YANAĞINI OKŞUYORMUŞ!"

Yeğenimin orada işe başladıktan 1 ay kadar sonra hal ve hareketleri değişmeye başladı. Yeğenim, "Çalıştığım yerde Murat diye biri var, benim ne kadar güzel olduğumu, hayatımda biri olmasaydı beni hayatına alacağını, benden etkilendiğini söylüyor" dedi. Akşamları eve bırakırken yanağını okşuyormuş.

Son dakika | Konya’da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

BU İŞİ KAPATALIM DEDİLER VE HAYATI ZİNDAN ETTİLER

Kafenin genel merkezine mail attım. Kafe müdürü 'Kusura bakmayın bu işi kapatalım' dedi. Biz de uzatmadık. Ama bu durum çok farklı. Bize hayatı zindan ettiler."



Son dakika | Konya’da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

Demet A.'nın avukatı Furkan Avcı, adli kontrol kararı ile şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Avukatın itirazı kabul edildi.

Son dakika | Konya’da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

TEK MAĞDUR DEMET A. DEĞİLMİŞ!

REZİDANS DEHŞETİNDE İKİNCİ PERDE

Türkiye, Demet A.'nın eski patronu Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci tarafından gördüğü işkenceyi konuşuyor. Demet'in ardından şüphelilerin işkencesine maruz kalan iç mimar Merve K.'nın ifadesine de SABAH ulaştı.

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