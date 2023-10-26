Giriş Tarihi: 26.10.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 10:44

MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Manisa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Manisa deprem ile sallandı. Afet bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken Manisa Salihli merkez üssünde Kandilli Rasathanesi verileri ile 3 üzerinde sallandı. Peki, az önce Manisa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 25 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Manisa deprem bilgileri…