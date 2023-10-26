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Haberler Fotohaber MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Manisa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 26.10.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 10:44

MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Manisa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Manisa deprem ile sallandı. Afet bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken Manisa Salihli merkez üssünde Kandilli Rasathanesi verileri ile 3 üzerinde sallandı. Peki, az önce Manisa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 25 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Manisa deprem bilgileri…

MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Manisa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika Manisa deprem haberi ile sallandı. Vatandaşlar "Şimdi Manisa'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremin merkez üssü, saati ve büyüklüğü belli oldu. Manisa Salihli merkez üsünde gerçekleşen sarsıntının derinliği 7.9 kilometre olarak ölçülürken bölgenin hasar durumu hakkında resmi kaynak açıklamaları takip ediliyor. İşte, detaylar…

MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Manisa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

MANİSA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 23 Ekim Pazartesi günü saat 22.37'de Manisa'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Salihli merkez üssünde kaydedilen deprem yerin 7.9 kilometre derinliğinde ölçüldü.
AFAD tarafından kaydedilen Manisa depreminin detayları şu şekilde;

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MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Manisa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:3.1

Yer: Salihli (Manisa)

Tarih ve saat: 23-10-2023 22:37:29

Derinlik: 6.83 km

MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Manisa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Manisa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA