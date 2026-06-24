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SON DAKİKA: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 11:46
SON DAKİKA: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika gelişmesine göre Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından gözler AFAD tarafından yapılan resmi açıklamalara çevrildi. Akdeniz merkezli yaşanan depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin ilk veriler paylaşıldı. Başta Datça ve çevre ilçeler olmak üzere bölgeden gelen bilgiler yakından takip ediliyor.