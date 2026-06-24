SON DAKİKA: Muğla’da deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Muğla Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası detaylar merak konusu oldu. AFAD'ın paylaştığı ilk bilgilere göre Akdeniz merkezli sarsıntının büyüklüğü ve konumu netleşti. Bölge halkı gelişmeleri yakından takip ederken, sarsıntıya dair derinlik ve merkez üssü verileri güncellenmeye devam ediyor.