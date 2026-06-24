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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:44 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 11:46

SON DAKİKA: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika gelişmesine göre Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından gözler AFAD tarafından yapılan resmi açıklamalara çevrildi. Akdeniz merkezli yaşanan depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin ilk veriler paylaşıldı. Başta Datça ve çevre ilçeler olmak üzere bölgeden gelen bilgiler yakından takip ediliyor.

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SON DAKİKA: Muğla’da deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Muğla Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası detaylar merak konusu oldu. AFAD'ın paylaştığı ilk bilgilere göre Akdeniz merkezli sarsıntının büyüklüğü ve konumu netleşti. Bölge halkı gelişmeleri yakından takip ederken, sarsıntıya dair derinlik ve merkez üssü verileri güncellenmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Muğla’da deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: MUĞLA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 24 Haziran 2026 tarihinde saat 11:25:48'de, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.39 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Datça ve çevresinde de hissedildi.

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SON DAKİKA: Muğla’da deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
SON DAKİKA: Muğla’da deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık takip sistemleri kritik öneme sahip. Vatandaşlar, "Son depremler" araması yaparak kurumların resmi web siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden en doğru verilere ulaşabilirler.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#AFAD #KANDİLLİ #MUĞLA

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