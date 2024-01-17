Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
11:12
OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA | 17 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Osmaniye depremi şiddeti, derinliği paylaşıldı!
Son dakika Osmaniye deprem haberi geldi. Çitli merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayan bölge halkı arama motorlarına yöneldi. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları haberimizde.