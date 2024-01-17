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Haberler Fotohaber OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA | 17 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Osmaniye depremi şiddeti, derinliği paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:12

OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA | 17 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Osmaniye depremi şiddeti, derinliği paylaşıldı!

Son dakika Osmaniye deprem haberi geldi. Çitli merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayan bölge halkı arama motorlarına yöneldi. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları haberimizde.

OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA | 17 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Osmaniye depremi şiddeti, derinliği paylaşıldı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.32'de merkez üssü Osmaniye'nin Çitli ilçesinde ilçesinde bir deprem meydana geldi. Bölge sakinleri, az önce Osmaniye'de deprem mi oldu nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA | 17 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Osmaniye depremi şiddeti, derinliği paylaşıldı!

OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.32'de merkez üssü Osmaniye'nin Çitli ilçesinde ilçesinde, 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 10.79 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD VERİLERİ İLE OSMANİYE DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.5 (Mw)

Yer: Düziçi (Osmaniye)

Tarih: 17-01-2024

Saat: 09:32:20

Derinlik: 10.79 km

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OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA | 17 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Osmaniye depremi şiddeti, derinliği paylaşıldı!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA | 17 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Osmaniye depremi şiddeti, derinliği paylaşıldı!

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA | 17 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Osmaniye depremi şiddeti, derinliği paylaşıldı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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