SİVAS DEPREM ile sallandı! 20 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Sivas’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 01:27'de merkez üssü Külahlı'da bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Sivas'ta deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...