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Haberler Fotohaber SİVAS DEPREM ile sallandı! 20 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Sivas’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 20.01.2024 05:58 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 05:59

SİVAS DEPREM ile sallandı! 20 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Sivas’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Sivas'ta hissedilen deprem haberi geldi. Külahlı merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

SİVAS DEPREM ile sallandı! 20 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Sivas’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 01:27'de merkez üssü Külahlı'da bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Sivas'ta deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

SİVAS DEPREM ile sallandı! 20 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Sivas’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SİVAS DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.27 'de merkez üssü Külahlı Sivas olan 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 5.0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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SİVAS DEPREM ile sallandı! 20 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Sivas’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD VERİLERİ İLE SİVAS DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 4.5 (Mw)

Yer: Külahlı- Sivas

Tarih: 20-01-2024

Saat: 01:27:34

Derinlik: 5.5 km

SİVAS DEPREM ile sallandı! 20 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Sivas’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SİVAS DEPREM ile sallandı! 20 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Sivas’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA