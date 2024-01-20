Giriş Tarihi: 20.01.2024 05:58
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
05:59
SİVAS DEPREM ile sallandı! 20 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Sivas’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika Sivas'ta hissedilen deprem haberi geldi. Külahlı merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları