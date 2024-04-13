SON GÜNCEL DEPREMLER 13 Nisan 2024 verileri: Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 05:23'de merkez üssü Ege Denizi olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Ege'de deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...