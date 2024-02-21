Giriş Tarihi: 21.02.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
07:44
SON DEPREMLER 21 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?
Anbean depremler Afad ve Kandilli verileri ile saniye saniye kaydediliyor. Bazı bölgelerde günbegün sarsıntılar devam ederken, vatandaşlar tarafınca hangi iller etkilendi merak konusu oldu. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere meydana gelen sarsıntı sayısında artış gözlemlenirken, vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla son depremler listesini yakından inceliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?