SON DEPREMLER 21 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak kaydedilirken, Afad ve Kandili verileri ile duyuruluyor. Güne başlayan vatandaşlar, gece boyunca ve gün içinde yaşanan anlık tüm sarsıntıları yakından takip ediyor. Peki, Bugün deprem mi oldu mu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, 21 Şubat 2024 son depremler listesi…