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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER 21 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 07:44

SON DEPREMLER 21 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Anbean depremler Afad ve Kandilli verileri ile saniye saniye kaydediliyor. Bazı bölgelerde günbegün sarsıntılar devam ederken, vatandaşlar tarafınca hangi iller etkilendi merak konusu oldu. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere meydana gelen sarsıntı sayısında artış gözlemlenirken, vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla son depremler listesini yakından inceliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

SON DEPREMLER 21 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak kaydedilirken, Afad ve Kandili verileri ile duyuruluyor. Güne başlayan vatandaşlar, gece boyunca ve gün içinde yaşanan anlık tüm sarsıntıları yakından takip ediyor. Peki, Bugün deprem mi oldu mu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, 21 Şubat 2024 son depremler listesi…

SON DEPREMLER 21 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

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SON DEPREMLER 21 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 21 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 21 ŞUBAT 2024 LİSTESİ | Afad ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?
SON DAKİKA