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Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:34

Son Depremler Listesi 25 Ağustos 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

"Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. İşte 25 Ağustos 2026 Salı gününe ait güncel veriler ve resmi açıklamalar...

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Son Depremler Listesi 25 Ağustos 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Adalar fayı hareketliliği sonrası vatandaşların deprem sorgulamaları hız kazandı. Böylece AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler yakından takip ediliyor. 25 Ağustos 2026 son depremler listesi açıklandı.

Son Depremler Listesi 25 Ağustos 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmî verilere göre, 25 Ağustos 2026 Salı günü 08.21 saatinde Germencik (Aydın) merkezli 2.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İşte veriler;

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Son Depremler Listesi 25 Ağustos 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?
  • Büyüklük:4.2 (Mw)
  • Yer: Germencik (Aydın)
  • Tarih: 2026-08-25
  • Enlem: 437.87767 N
  • Boylam: 27.57867 E
  • Derinlik: 7.0 km
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Son Depremler Listesi 25 Ağustos 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

25 AĞUSTOS 2026 KANDİLLİ VE AFAD CANLI DEPREM LİSTESİ

Sismik hareketliliğin devam ettiği Türkiye genelinde, fay hatlarındaki mikro anormallikler anlık olarak izleniyor. Güvenilir verilere ulaşmak isteyen vatandaşların AFAD Deprem Dairesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin resmî anlık sismik veri panellerini takip etmeleri hayati önem taşıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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