Son Depremler Listesi 25 Ağustos 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Adalar fayı hareketliliği sonrası vatandaşların deprem sorgulamaları hız kazandı. Böylece AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler yakından takip ediliyor. 25 Ağustos 2026 son depremler listesi açıklandı.