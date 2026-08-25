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Son Depremler Listesi 25 Ağustos 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:34
Son Depremler Listesi 25 Ağustos 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?
"Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. İşte 25 Ağustos 2026 Salı gününe ait güncel veriler ve resmi açıklamalar...