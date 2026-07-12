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Haberler Fotohaber Son Depremler Listesi 12 Temnuz 2026 | Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri!
Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:36

Son Depremler Listesi 12 Temnuz 2026 | Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri!

Mersin güne deprem haberiyle uyandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre şiddetli bir sarsıntı hissedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, Mersin'de deprem nerede oldu? Depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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Son Depremler Listesi 12 Temnuz 2026 | Mersin’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri!

Son dakika deprem haberleri! Mersin'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. İşte en güncel veriler ve resmi açıklamalar...

Son Depremler Listesi 12 Temnuz 2026 | Mersin’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri!

MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

Açıklanan verilere göre Mersin'de Korucak - Camlıkaya merkezli olmak üzere 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

İşte, detaylar:

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Son Depremler Listesi 12 Temnuz 2026 | Mersin’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri!

Konum: KORUCAK-CAMLIYAYLA (MERSIN)

Tarih: 12.07.2026

Saat: 08:10:54 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 5.4 km

Son Depremler Listesi 12 Temnuz 2026 | Mersin’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri!

AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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