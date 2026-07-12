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Son Depremler Listesi 12 Temnuz 2026 | Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri!
Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:36
Son Depremler Listesi 12 Temnuz 2026 | Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri!
Mersin güne deprem haberiyle uyandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre şiddetli bir sarsıntı hissedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, Mersin'de deprem nerede oldu? Depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...