DSİ işçi alımı başvuruları bitti mi, ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

DSİ sürekli işçi alımı 2023 Resmi Gazete 'de yayınlanasının ve toplam 819 kişi istihdam edileceği haberinin ardından Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı 2023 başvuru tarihleri, şartları, branş dağılımı, kontenjanları sorgulanmaya başlandı. DSİ işçi alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayınlamasının ardından, DSİ personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları da netlik kazanmış oldu. Vatandaşlar, 12 Mayıs 2023 tarihinde başlayan DSİ işçi alımı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi sorularına yanıt aranıyor. Başvurular sonrası kura çekilişiyle birlikte işçi alımı gerçekleştirileceği açıklandı. İşte, İŞKUR DSİ işçi alımı branş ve kontenjan dağılımı 2023…