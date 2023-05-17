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Haberler Fotohaber DSİ işçi alımı başvuruları bitti mi, ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:19

DSİ işçi alımı başvuruları bitti mi, ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

DSİ sürekli işçi alımı 2023 Resmi Gazete 'de yayınlanasının ve toplam 819 kişi istihdam edileceği haberinin ardından Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı 2023 başvuru tarihleri, şartları, branş dağılımı, kontenjanları sorgulanmaya başlandı. DSİ işçi alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayınlamasının ardından, DSİ personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları da netlik kazanmış oldu. Vatandaşlar, 12 Mayıs 2023 tarihinde başlayan DSİ işçi alımı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi sorularına yanıt aranıyor. Başvurular sonrası kura çekilişiyle birlikte işçi alımı gerçekleştirileceği açıklandı. İşte, İŞKUR DSİ işçi alımı branş ve kontenjan dağılımı 2023…

DSİ işçi alımı başvuruları bitti mi, ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapıyor. Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı 2023 başvuru tarihleri, şartları, branş dağılımı, kontenjanları merak ediliyor. 12 Mayıs 2023 tarihinde başlayan DSİ işçi alımı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi sorularına yanıt aranıyor. Başvurular sonrası kura çekilişiyle birlikte işçi alımı gerçekleştirileceği açıklandı. İşte, İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru ekranı 2023

DSİ işçi alımı başvuruları bitti mi, ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı sürekli işçi alımı başvuruları 12.05.2023 - 16.05.2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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DSİ işçi alımı başvuruları bitti mi, ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

DSİ KAÇ KİŞİ ALIYOR?

Kurumun Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 819 adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır

DSİ işçi alımı başvuruları bitti mi, ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

DSİ işçi alımı başvuruları bitti mi, ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

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