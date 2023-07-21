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Haberler Fotohaber SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık devlet ve özel sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması 2023 ve kontenjanları listesi
Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 09:34

SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık devlet ve özel sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması 2023 ve kontenjanları listesi

Sözel taban puanları 2023 gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklandı ve üniversite tercihleri gelecek hafta başlayacak. Bu noktada YÖK Atlas üzerinden sözel bölümleri taban puanları ve kontenjanları araştırılıyor. Öğrenciler sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verme aşamasına geçmiş durumda. AYT, YDT ve TYT'ye giren öğrenciler, kendileri için en uygun bölümü seçmek istiyor. İşte 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri başarı sıralaması 2023, kontenjanları ve taban puanları

SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık devlet ve özel sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması 2023 ve kontenjanları listesi

Üniversite sözel bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini almış durumda. Sınavda aldıkları puan ve başarı sıralamaları doğrultusunda öğrenciler üniversite tercihlerini yapacak. YÖK Atlas tercih robotu üzerinden öğrenciler tercihleri haftaya yapmaya başlayacak. İşte 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık devlet ve özel sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması 2023 ve kontenjanları listesi

SÖZEL PUANLA ÖĞRENCİ ALAN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023

Üniversitelerin sözel puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, sözel bölümleri nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan sözel bölümleri;

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SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık devlet ve özel sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması 2023 ve kontenjanları listesi
Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 250 360
Türk Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 120 198
İlahiyat Taban Puanları SÖZ 54 197
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Taban Puanları SÖZ 94 185
Tarih Taban Puanları SÖZ 112 183
Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları SÖZ 67 121
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 86 115
İslami İlimler Taban Puanları SÖZ 36 107
Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 83 104
Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları SÖZ 48 88
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Taban Puanları SÖZ 40 77
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Taban Puanları SÖZ 39 69
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 65 66
Yeni Medya Ve İletişim Taban Puanları SÖZ 28 66
Coğrafya Taban Puanları SÖZ 47 64
Gazetecilik Taban Puanları SÖZ 43 64
Sanat Tarihi Taban Puanları SÖZ 43 52
İletişim Ve Tasarımı Taban Puanları SÖZ 18 37
Yeni Medya Taban Puanları SÖZ 9 26
Çizgi Film Ve Animasyon Taban Puanları SÖZ 11 22
Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları SÖZ 18 22
SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık devlet ve özel sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması 2023 ve kontenjanları listesi
Medya Ve İletişim Taban Puanları SÖZ 8 21
Reklamcılık Taban Puanları SÖZ 11 19
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Taban Puanları SÖZ 18 18
Sinema Ve Televizyon Taban Puanları SÖZ 10 16
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları SÖZ 6 15
Film Tasarımı Taban Puanları SÖZ 6 12
Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı Taban Puanları SÖZ 4 8
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 8 8
Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 7 7
İletişim Tasarımı Ve Yönetimi Taban Puanları SÖZ 4 7
Sanat Ve Kültür Yönetimi Taban Puanları SÖZ 4 7
Tarih Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 7 7
Sanat Yönetimi Taban Puanları SÖZ 3 6
Türk Halkbilimi Taban Puanları SÖZ 6 6
Medya Ve Görsel Sanatlar Taban Puanları SÖZ 2 5
Reklam Tasarımı Ve İletişimi Taban Puanları SÖZ 2 5
Animasyon Ve Oyun Tasarımı Taban Puanları SÖZ 1 4
Çerkez Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 4 4
Fotoğraf Ve Video Taban Puanları SÖZ 4 4
Görsel Sanatlar Taban Puanları SÖZ 2 4
İletişim Bilimleri Taban Puanları SÖZ 3 4
Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları SÖZ 2 4
Radyo Ve Televizyon Taban Puanları SÖZ 1 4
El Sanatları Taban Puanları SÖZ 2 3
Gürcü Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 3 3
Halkla İlişkiler Taban Puanları SÖZ 1 3
İletişim Sanatları Taban Puanları SÖZ 1 3
Kürt Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 3 3
Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Taban Puanları SÖZ 1 2
Basın Ve Yayın Taban Puanları SÖZ 2 2
Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi Taban Puanları SÖZ 1 2
Film Tasarım Ve Yazarlık Taban Puanları SÖZ 1 2
SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık devlet ve özel sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması 2023 ve kontenjanları listesi
İletişim Tasarımı Ve Medya Taban Puanları SÖZ 2 2
İslam Ve Din Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 2
Kültür Ve İletişim Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 2
Sinema Ve Dijital Medya Taban Puanları SÖZ 1 2
Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Taban Puanları SÖZ 2 2
Zaza Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 2 2
Azerbaycan Dili Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1
Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1
Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Film Tasarım Ve Yönetmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1
Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları SÖZ 1 1
İletişim Fakültesi Taban Puanları SÖZ 1 1
İslam Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 1
Kazak Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Sümeroloji Taban Puanları SÖZ 1 1
Süryani Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Türkoloji Taban Puanları SÖZ 1 1
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