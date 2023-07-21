Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 09:34

SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2023: YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık devlet ve özel sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması 2023 ve kontenjanları listesi

Sözel taban puanları 2023 gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklandı ve üniversite tercihleri gelecek hafta başlayacak. Bu noktada YÖK Atlas üzerinden sözel bölümleri taban puanları ve kontenjanları araştırılıyor. Öğrenciler sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verme aşamasına geçmiş durumda. AYT, YDT ve TYT'ye giren öğrenciler, kendileri için en uygun bölümü seçmek istiyor. İşte 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri başarı sıralaması 2023, kontenjanları ve taban puanları