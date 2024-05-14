Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişikliği son dakika: Resmi Gazete’de kararı ile MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu?

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle:

"Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968."