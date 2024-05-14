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Haberler Fotohaber Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişikliği son dakika: Resmi Gazete’de kararı ile MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 10:58

Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişikliği son dakika: Resmi Gazete’de kararı ile MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu?

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararına göre, sözleşmeli öğretmen alımında atamaya esas puan, KPSS ile sözlü sınav puanından oluşacak. Peki; Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti mi, kaç oldu? İşte, MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı son durum…

Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişikliği son dakika: Resmi Gazete’de kararı ile MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu?

Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti mi son dakika gelişmeleri ile yanıt arıyor. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ve sözlü sınavdan alınan puan hesaplanarak belirlenecek. Peki, Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? İşte 14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararları.

Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişikliği son dakika: Resmi Gazete’de kararı ile MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin öğretmen atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda 87 alandan alım yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvuru şartları detayları yer aldı.

Ayrıca ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs'ta alınacağı, sözlü sınavların da 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağı bilgisi verildi.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ise 10 Haziran'da ilan edilecek.

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Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişikliği son dakika: Resmi Gazete’de kararı ile MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu?

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle:

"Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968."

Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişikliği son dakika: Resmi Gazete’de kararı ile MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT PUANI DEĞİŞTİ Mİ, KAÇ OLDU?

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenmesine karar verildi.

Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişikliği son dakika: Resmi Gazete’de kararı ile MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu?

14 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI

YÖNETMELİKLER

–– Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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