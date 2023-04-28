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Haberler Fotohaber Sözleşmeli Sağlık Personeline Kadro Son Durum: 2023 Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, geçecek mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:37

Sözleşmeli Sağlık Personeline Kadro Son Durum: 2023 Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, geçecek mi, son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık personeline kadro müjdesi geldi. Koca, yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamındaki kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Bu kapsamda konuyla ilgili olarak "Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, geçecek mi, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bakan Koca'nın açıklaması sonrası sözleşmeli sağlık personeline kadro konusunda son durum ve detaylar.

Sözleşmeli Sağlık Personeline Kadro Son Durum: 2023 Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, geçecek mi, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan toplam 81 bin 108 sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin olarak son dakika açıklaması geldi. Sosyal medya üzerinden müjdeyi veren Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu. Bu kapsamda "Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, geçecek mi, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Koca, yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamındaki kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Sözleşmeli Sağlık Personeline Kadro Son Durum: 2023 Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, geçecek mi, son durum ne?

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 bin 108 sözleşmeli sağlık personelinin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50.819 ebe/hemşire ve 29.961 diğer sağlık personeli olmak üzere,

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Sözleşmeli Sağlık Personeline Kadro Son Durum: 2023 Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, geçecek mi, son durum ne?

toplam 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında KADROYA GEÇİŞ işlemleri tamamlanmıştır. HAYIRLI OLSUN."

Sözleşmeli Sağlık Personeline Kadro Son Durum: 2023 Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, geçecek mi, son durum ne?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMINDA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi ve saatini açıkladı.

Sözleşmeli Sağlık Personeline Kadro Son Durum: 2023 Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, geçecek mi, son durum ne?

Bakan Koca'nin açıklamasına göre işçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapıldı.

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