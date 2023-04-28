Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:37

Sözleşmeli Sağlık Personeline Kadro Son Durum: 2023 Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, geçecek mi, son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık personeline kadro müjdesi geldi. Koca, yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamındaki kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Bu kapsamda konuyla ilgili olarak "Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, geçecek mi, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bakan Koca'nın açıklaması sonrası sözleşmeli sağlık personeline kadro konusunda son durum ve detaylar.