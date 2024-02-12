Spotify Premium zam mı geldi? Spotify Premium öğrenci, bireysel, duo ve aile ücreti ne kadar? Güncel ücretler

SPOTİFY PREMİUM'A ZAM MI GELDİ?

Birçok kullanıcının müzik ve podcast dinlemek için kullandığı uygulamaya önümüzdeki aydan itibaren zam geliyor. Mart ayı ile birlikte kullanıcılar zamlı tarifeden ödeme yapakken ilk defa bu uygulamayı kullananlar yeni fiyatlardan satın alma işlemlerini gerçekleştirecek.