Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
16:34
Spotify Premium zam mı geldi? Spotify Premium öğrenci, bireysel, duo ve aile ücreti ne kadar? Güncel ücretler
Binlerce kişinin müzik dinlemek için Spotify uygulamasını tercih ediyor. Spotify kullanıcıları için o haber geldi. Önümüzdeki ay itibarıyla uygulamayı Premium olarak kullananlar zamlı ücret ödemeye başlayacaklar. Premium'a ilk defa geçecekler ise zamlı tarife üzerinden ilk ücretlendirmeye tabi tutulucaklar. Birçok kişi müzik dinleme uygulamasına gelen zamlardan sonra araştırmalarına başladı. Peki, Spotify Premium zam mı geldi? Spotify Premium öğrenci, bireysel, duo ve aile ücreti ne kadar? İşte Spotify güncel ücretleri