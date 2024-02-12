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Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:34

Spotify Premium zam mı geldi? Spotify Premium öğrenci, bireysel, duo ve aile ücreti ne kadar? Güncel ücretler

Binlerce kişinin müzik dinlemek için Spotify uygulamasını tercih ediyor. Spotify kullanıcıları için o haber geldi. Önümüzdeki ay itibarıyla uygulamayı Premium olarak kullananlar zamlı ücret ödemeye başlayacaklar. Premium'a ilk defa geçecekler ise zamlı tarife üzerinden ilk ücretlendirmeye tabi tutulucaklar. Birçok kişi müzik dinleme uygulamasına gelen zamlardan sonra araştırmalarına başladı. Peki, Spotify Premium zam mı geldi? Spotify Premium öğrenci, bireysel, duo ve aile ücreti ne kadar? İşte Spotify güncel ücretleri

Spotify Premium zam mı geldi? Spotify Premium öğrenci, bireysel, duo ve aile ücreti ne kadar? Güncel ücretler

Müzik dinleme ve podcast uygulaması olan Spotify Türkiye ücretleri değişti. Yapılan zam sonrasından fiyatlara düzenleme getirildi. Peki, Spotify güncel abonelik fiyatları ne kadar olarak? İşte fiyatlar

Spotify Premium zam mı geldi? Spotify Premium öğrenci, bireysel, duo ve aile ücreti ne kadar? Güncel ücretler

SPOTİFY PREMİUM'A ZAM MI GELDİ?

Birçok kullanıcının müzik ve podcast dinlemek için kullandığı uygulamaya önümüzdeki aydan itibaren zam geliyor. Mart ayı ile birlikte kullanıcılar zamlı tarifeden ödeme yapakken ilk defa bu uygulamayı kullananlar yeni fiyatlardan satın alma işlemlerini gerçekleştirecek.

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Spotify Premium zam mı geldi? Spotify Premium öğrenci, bireysel, duo ve aile ücreti ne kadar? Güncel ücretler

2024 SPOTİFY PREMİUM ÜCRETİ KAÇ TL OLDU?

Spotify'dan yapılan bilgilendirmeye göre yeni ücretler şöyle;

Sadece 1 kullanıcının kullanabildiği Premium Bireysel 59.99 TL aylık olacak,

1 öğrencinin tek başına kullandığı Premium Öğrenci paketi ise aylık 32,99 lira olacak,

2 kişinin ortaklaşa kullandıkları Premium Duo paketi ise 79.99 lira olacak,

Son olarak 6 kişinin birden kullanabildiği Premium Aile paketi ise 99.99 lira olacak.

Spotify Premium zam mı geldi? Spotify Premium öğrenci, bireysel, duo ve aile ücreti ne kadar? Güncel ücretler

SPOTIFY PREMIUM NASIL ALINIR?

Spotify Premium'u kullanmak isteyenler Apple Store, Play Store uygulamalarından ya da masaüstü ekranlarından Spotify'a giriş yapıp hesap oluşturmalıdırlar.

İlk defa satın alanlar için kayıt olurken ücret tarifeleri belirtilmektedir Kredi/ Banka kartlarla uygun paket seçilip üye olunabilir.

İlk defa satın almayanlar içinse üyeliği ayarlardan Premium seçeneğine yükselterek yine ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

Spotify Premium zam mı geldi? Spotify Premium öğrenci, bireysel, duo ve aile ücreti ne kadar? Güncel ücretler
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