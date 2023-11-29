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Haberler Fotohaber Spotify Wrapped 2023 yıllık özet yayımlandı: En çok neler dinlendi? Spotify Wrapped nasıl bakılır, nedir, hangi ayları kapsıyor?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 16:42

Spotify Wrapped 2023 yıllık özet yayımlandı: En çok neler dinlendi? Spotify Wrapped nasıl bakılır, nedir, hangi ayları kapsıyor?

Son Dakika Spotify Wrapped 2023 yıllık özet yayımlandı. Dünyadan birçok sanatçının şarkılarının yayımlandığı uygulama Türkiye dahil birçok ülkede kullanılıyor. Her yıl yıllık özet şeklinde çıkarılan en çok dinlenen şarkılar listesi geldi. Yıl boyu kullanıcı bazında dinlenen şarkıları, şarkıcıları ortaya çıkaran özet sosyal medyadan da paylaşılabiliyor. Peki; Spotify Wrapped nasıl bakılır, nedir, hangi ayları kapsıyor, bu yıl Spotify'da en çok hangi şarkı dinlendi? İşte, Spotify Wrapped 2023 özeti hakkında merak edilenler.

Spotify Wrapped 2023 yıllık özet yayımlandı: En çok neler dinlendi? Spotify Wrapped nasıl bakılır, nedir, hangi ayları kapsıyor?

Spotify Wrapped 2023 özeti yayımlandı. Yılın en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkıları belli oldu. Kullanıcılar tek tek özetlerini kontrol ediyor. İsteyenler listelerini Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarından paylaşılıyor. Bu yıl neler dinledim sorusu cevaplandı. Peki; Spotify Wrapped nasıl bakılır, nedir, hangi ayları kapsıyor, en çok neler dinlendi? İşte yanıtlar.

Spotify Wrapped 2023 yıllık özet yayımlandı: En çok neler dinlendi? Spotify Wrapped nasıl bakılır, nedir, hangi ayları kapsıyor?

SPOTİFY 2023 ÖZETİ YAYINLANDI!

Spotify Wrapped 2023 özeti yayınlandı. Özetin öncesinde Twitter'dan yapılan paylaşımda Spotify 2023 Özetinin eşkali sence nasıl gözükecek? sorusu takipçilere yöneltildi. Ortaya eğlenceli sonuçlar çıktı.

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Spotify Wrapped 2023 yıllık özet yayımlandı: En çok neler dinlendi? Spotify Wrapped nasıl bakılır, nedir, hangi ayları kapsıyor?

SPOTİFY WRAPPED NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped'e telefonunuzda yer alan uygulamaya girmenizin ardından ana sayfa sekmesine dokunarak yukarıdaki kutularda çıkan "Özet" kısmına tıklamanız yeterli.

Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2023" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Spotify Wrapped 2023 yıllık özet yayımlandı: En çok neler dinlendi? Spotify Wrapped nasıl bakılır, nedir, hangi ayları kapsıyor?

SPOTİFY 2023 TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİ

Bu yıl Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. En çok dinlenen şarkı ise Simge - Aşkın Olayım!

En çok dinlenen albüm ise ROMANTİK - Motive oldu.

Semicenk ve Reymen'den Yana Yana en çok dinlenen şarkılar listesinde ikinci sıraya yerleşirken Lvbel C5 ve Güneş'ten NKBİ X YAPAMAM - Remix, üçüncü sırada yer aldı.

Spotify Wrapped 2023 yıllık özet yayımlandı: En çok neler dinlendi? Spotify Wrapped nasıl bakılır, nedir, hangi ayları kapsıyor?

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan kampanya, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor ve onları sosyal medyada paylaşmaya davet ediyor.

Kullanıcılar Spotify Wrapped ile en çok dinlediği şarkıları görebilirken, 2023 yılı özetlerini sosyal medya hesaplarında arkadaşlarıyla da paylaşabiliyor.

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