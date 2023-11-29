Spotify Wrapped 2023 yıllık özet yayımlandı: En çok neler dinlendi? Spotify Wrapped nasıl bakılır, nedir, hangi ayları kapsıyor?

Son Dakika Spotify Wrapped 2023 yıllık özet yayımlandı. Dünyadan birçok sanatçının şarkılarının yayımlandığı uygulama Türkiye dahil birçok ülkede kullanılıyor. Her yıl yıllık özet şeklinde çıkarılan en çok dinlenen şarkılar listesi geldi. Yıl boyu kullanıcı bazında dinlenen şarkıları, şarkıcıları ortaya çıkaran özet sosyal medyadan da paylaşılabiliyor. Peki; Spotify Wrapped nasıl bakılır, nedir, hangi ayları kapsıyor, bu yıl Spotify'da en çok hangi şarkı dinlendi? İşte, Spotify Wrapped 2023 özeti hakkında merak edilenler.