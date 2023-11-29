Spotify Wrapped 2023 yıllık özet yayımlandı: En çok neler dinlendi? Spotify Wrapped nasıl bakılır, nedir, hangi ayları kapsıyor?

SPOTİFY 2023 TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİ

Bu yıl Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. En çok dinlenen şarkı ise Simge - Aşkın Olayım!

En çok dinlenen albüm ise ROMANTİK - Motive oldu.

Semicenk ve Reymen'den Yana Yana en çok dinlenen şarkılar listesinde ikinci sıraya yerleşirken Lvbel C5 ve Güneş'ten NKBİ X YAPAMAM - Remix, üçüncü sırada yer aldı.