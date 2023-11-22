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Giriş Tarihi: 22.11.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 12:20

SQUID GAME 2. SEZON 1. BÖLÜM İZLE | Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, saat kaçta yayınlanacak?

Squid Game 2. sezon izle araştırmaları başladı. Eylül 2021'de yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başarmıştı. Yeni sezonuyla Kasım ayında geri dönmesi planlanan dizinin tutkunları Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle araştırmalarına başladı. Dizinin yönetmeni, yazarı ve yapımcısı Hwang Dong-Hyuk'tan yeni sezona dair açıklama geldi. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, yeni sezon oyuncu kadrosu, konusu ve merak edilen her şey haberimizde…

Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle | Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle araştırmaları başladı. Kasım 2023'te geri dönmesi planlanan Güney Kore distopik gerilim dizisi Squid Game ilk sezonu ile tüm dikkatleri üzerine toplamış ve son zamanların en fazla izlenen dijital dizisi olmayı başarmıştı. Gerilim dizisi büyük finansal borç içinde olan 456 oyuncunun büyük ödülü kazanabilmek için bir dizi ölümcül çocuk oyunu oynaması konusu üzerinde ilerliyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, Squid Game 2. sezon izle ekranı…

Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle | Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?

Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı.

Söz konusu bekleyiş ile ilgili resmi açıklama geldi ve Squid Game'in yeni sezon tarihi 2023 Kasım ayı olarak duyuruldu. Ancak fenomen dizinin Kasım ayının hangi günü yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

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Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle | Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?

Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.

Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.

Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle | Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

SQUID GAME OYUNCULARI KİMLER?

Park Hae-soo

Lee Jung- jae

HoYeon Jung

Oh Yeong-su

Anupam Tripathi

Heo Sung-tae

Kim Joo-ryoung

Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle | Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

DİZİNİN YÖNETMENİ, YAZARI VE YAPIMCISI HWANG DONG-HYUK'TAN YENİ SEZONA DAİR AÇIKLAMA

Küresel sansasyon yaratan 'Squid Game' Netflix'te ikinci sezonuyla geri dönüşe hazırlanıyor. Çekimler Temmuz 2023'te başladı ve en az on ay sürmesi bekleniyor.

" Squid Game'in yazarı, yönetmeni ve yapımcısı olarak , dünyanın her yerindeki hayranlara büyük bir teşekkür borçluyuz. Gösterimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için teşekkür ederiz."

Şu anda Squid Game'in ikinci sezonu için resmi bir çıkış tarihi yok , ancak en azından yolda.

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