SQUID GAME 2. SEZON 1. BÖLÜM İZLE | Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, saat kaçta yayınlanacak?

DİZİNİN YÖNETMENİ, YAZARI VE YAPIMCISI HWANG DONG-HYUK'TAN YENİ SEZONA DAİR AÇIKLAMA

Küresel sansasyon yaratan 'Squid Game' Netflix'te ikinci sezonuyla geri dönüşe hazırlanıyor. Çekimler Temmuz 2023'te başladı ve en az on ay sürmesi bekleniyor.

" Squid Game'in yazarı, yönetmeni ve yapımcısı olarak , dünyanın her yerindeki hayranlara büyük bir teşekkür borçluyuz. Gösterimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için teşekkür ederiz."

Şu anda Squid Game'in ikinci sezonu için resmi bir çıkış tarihi yok , ancak en azından yolda.