SQUID GAME 2. SEZON 1. BÖLÜM İZLE | Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, saat kaçta yayınlanacak?

Squid Game 2. sezon izle araştırmaları başladı. Eylül 2021'de yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başarmıştı. Yeni sezonuyla Kasım ayında geri dönmesi planlanan dizinin tutkunları Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle araştırmalarına başladı. Dizinin yönetmeni, yazarı ve yapımcısı Hwang Dong-Hyuk'tan yeni sezona dair açıklama geldi. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, yeni sezon oyuncu kadrosu, konusu ve merak edilen her şey haberimizde…