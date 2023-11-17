Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde, fragman yayınlandı! Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde! Netflix 2. sezon haberini verdi. İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran dizi tüm dünyada en çok izlenenler arasında yerini almıştı. Yeni sezonu için de aynı talep bekleniyor. Squid Game, Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlanan Güney Kore yapımı bir drama dizisidir. Dizide yer alacak yeni oyuncular yayınlanan bir fragmanla duyuruldu. Yeni sezona, yeni oyuncu kadrosuyla başlayacak olan dünya çapında popüler olan dizide çarpıcı bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Squid Game yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?