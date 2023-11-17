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Haberler Fotohaber Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde, fragman yayınlandı! Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 11:56

Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde, fragman yayınlandı! Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde! Netflix 2. sezon haberini verdi. İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran dizi tüm dünyada en çok izlenenler arasında yerini almıştı. Yeni sezonu için de aynı talep bekleniyor. Squid Game, Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlanan Güney Kore yapımı bir drama dizisidir. Dizide yer alacak yeni oyuncular yayınlanan bir fragmanla duyuruldu. Yeni sezona, yeni oyuncu kadrosuyla başlayacak olan dünya çapında popüler olan dizide çarpıcı bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Squid Game yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde, fragman yayınlandı! Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

Squid Game dizisi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe gerçekleşen oyunları kazanarak 39 milyon dolarlık ödülü almak uğruna kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılma hikayesini anlatıyor. İlk sezon finalinde "Gi-hun, bir Squid Game davetiye kartındaki numarayı arayarak karşıdaki kişiye söyledikleri" ikinci sezonun ipuçlarını vermişti. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman, yeni oyuncılar kim? İşte, Squid Game 2. sezon tarihi ve oyuncu kadrosu...

Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde, fragman yayınlandı! Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

SQUİD GAME 2. SEZON'DA YENİ MACERALARLA DÖNÜYOR!

Netflix, ikinci sezonda orijinal kadro üyeleri Lee Jung-jae (Gi-hun), Lee Byung-hun (Ön Adam), Gong Yoo (Satıcı) ve Wi Ha-jun (Jun-ho) ile birlikte kimlerin kadroya katıldığını duyurdu.

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Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde, fragman yayınlandı! Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

Yeni yüzler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, "Sweet Home" dizisinden Park Gyu-young ve Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, "Move to Heaven" dizisinden Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun (diğer adıyla Big Bang'in T.O.P'ü), Roh Jae-won ve "D.P" dizisinden Won Ji-An yer alıyor.

Squid Game 2. Sezon Oyuncu Kadrosunun Yer Aldığı Fragmanı İzlemek İçin Tıklayınız!

Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde, fragman yayınlandı! Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

SQUİD GAME YENİ SEZON BAŞLIYOR!

İkinci sezonun Gi-hun'un oyunlara son vermeye çalışacağı şeklinde bir ima olduğu görülüyor.

Birinci sezon finalinde Gi-hun, bir Squid Game davetiye kartındaki numarayı arar ve karşıdaki kişiye şunları söyler: "Ben bir at değilim. Ben bir insanım. Bu yüzden siz insanlara karşı nasıl bu tür vahşetleri işleyebilirsiniz ve siz kimlersiniz, bunları bilmek istiyorum." Ardından kızını görmek için olan uçuşunu iptal eder ve kameraya doğru yürür, bu da oyunlar ve arkasındaki insanlar hakkında cevaplar arayarak daha fazla insanın zarar görmesini engellemek için mücadele edeceğini ima eder. Kim bilir, belki de Gi-hun sistemi içeriden yıkmak için oyunlara sızmaya çalışacaktır.

Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde, fragman yayınlandı! Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

YÖNETMEN HWANG, Gİ-HUN İÇİN GELECEKTE NELER OLABİLECEĞİNE DAİR İPUÇLARI VERDİ!

2. sezon olacaksa, 1. sezonunda Gi-hun'un bazı durumlarda insanlığının gösterildiği veya açığa çıkarıldığı bir karakter olduğunu gördük" dedi. Entertainment Weekly'nin baş editörü Mary Margaret'ye şunları ekledi: "Birinci sezonu gördüğümüz ön adam [Lee Byung-hun] da geçmişte bir kazanan olan ancak ön adam haline gelen biri gibi, Darth Vader gibi. Bazıları Jedi olurken bazıları Darth Vader olur, değil mi? Sanırım belki de Gi-hun da bir testten geçeceği bir kritik noktaya gelecektir."

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