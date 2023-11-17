Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde, fragman yayınlandı! Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

SQUİD GAME YENİ SEZON BAŞLIYOR!

İkinci sezonun Gi-hun'un oyunlara son vermeye çalışacağı şeklinde bir ima olduğu görülüyor.

Birinci sezon finalinde Gi-hun, bir Squid Game davetiye kartındaki numarayı arar ve karşıdaki kişiye şunları söyler: "Ben bir at değilim. Ben bir insanım. Bu yüzden siz insanlara karşı nasıl bu tür vahşetleri işleyebilirsiniz ve siz kimlersiniz, bunları bilmek istiyorum." Ardından kızını görmek için olan uçuşunu iptal eder ve kameraya doğru yürür, bu da oyunlar ve arkasındaki insanlar hakkında cevaplar arayarak daha fazla insanın zarar görmesini engellemek için mücadele edeceğini ima eder. Kim bilir, belki de Gi-hun sistemi içeriden yıkmak için oyunlara sızmaya çalışacaktır.