Squid Game 2. sezon çıkış tarihi | Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu, konusu ve bilmeniz gereken her şey

Squid Game 2. sezonda yeni maceralarla dönüyor. Dünyaca ünlü dizi yayınlanan ilk sezonu ile tüm dikkatleri üzerine toplamış ve son zamanların en fazla izlenen dijital dizisi olmayı başarmıştı. Başrollerinde Güney Kore'nin ünlü oyuncuları Lee Jung-jae, Park Hae-soo gibi isimlerini bir araya getiren yapım tamamı büyük finansal borç içinde olan 456 oyuncunun büyük ödülü kazanabilmek için bir dizi ölümcül çocuk oyunu oynaması konusu üzerinde ilerliyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Squid Game yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Squid Game yeni sezon tarihi…