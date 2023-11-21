Squid Game 2. sezon çıkış tarihi | Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu, konusu ve bilmeniz gereken her şey

NETFLİX'İN STRATEJİK YATIRIMI VE 2. SEZON YENİLEMESİ

Hwang Dong-hyuk tarafından hazırlanan 'Squid Game', 'Kingdom' ve 'Crash Landing on You' gibi diğer önemli Kore dizilerine benzer önemli bir başarı öyküsüne işaret eden bir Güney Kore Netflix Orijinal gerilim dizisidir.

Son bilgilere göre çıkış tarihinin Aralık 2024 olduğu söyleniyor. Squid Game, 2021 yılında gösterime girdiğinde büyük bir hit haline geldi ve dünya çapındaki izleyicileri büyüledi ve çok sayıda ödül aldı.