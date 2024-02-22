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Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:23

Squid Game 2. sezon gündemde! Netflix'den müjde ibaresi! Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor?

Squid Game yeni sezon bekleyenlere müjde! İlk sezonuyla büyük bir başarı toplayan dizisi sevenleriyle yeniden buluşuyor. Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk'un bir mesajıyla birlikte, dizinin yeni sezonun onaylandığı doğrulanmıştı. 2023 yılının ilk ayında çekimlerine başlanan popüler dizinin yeni sezon tarihi için geri sayım başladı! Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, 2. sezon hakkında merak edilenler...

Squid Game 2. sezon gündemde! Netflix’den müjde ibaresi! Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor?

Squid Game dizisi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe gerçekleşen oyunları kazanarak 39 milyon dolarlık ödülü almak uğruna kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılma hikayesini anlatıyor. İlk sezon finalinde "Gi-hun, bir Squid Game davetiye kartındaki numarayı arayarak karşıdaki kişiye söyledikleri" ikinci sezonun ipuçlarını vermişti. Peki, Netflix Squid Game 2. sezon ne zaman?

Squid Game 2. sezon gündemde! Netflix’den müjde ibaresi! Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor?

SQUİD GAME 2. SEZON BEKLEYENLERE "MÜJDE!"

Birinci sezon finalinde Gi-hun'un kaderinin ortaya çıkmasının üzerine iki yıldan fazla zaman geçti. Dizinin hayranları uzun süredir yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlardı.

İşte Squid Game'in ikinci sezonu hakkında bilmeniz gereken her şey .

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Squid Game 2. sezon gündemde! Netflix’den müjde ibaresi! Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor?

SQUİD GAME 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Her ne kadar birçok oyuncu 2. sezonda geri dönmeyecek olsa da, ana karakter Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), diğer adıyla Oyuncu 456 geri dönecek.

Favori karakterlerimizin çoğu 1. Sezonda öldü. Yeni yüzler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, "Sweet Home" dizisinden Park Gyu-young ve Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, "Move to Heaven" dizisinden Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun (diğer adıyla Big Bang'in T.O.P'ü), Roh Jae-won ve "D.P" dizisinden Won Ji-An yer alıyor.

Squid Game 2. sezon gündemde! Netflix’den müjde ibaresi! Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor?

Squid Game , Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aştı ve Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi oldu

Squid Game 2. sezon gündemde! Netflix’den müjde ibaresi! Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor?

SQUİD GAME'İ KİM KAZANIYOR?

Yarışmacıların hayatlarını ortaya koyduğu ölümcül müsabaka farklı senaryolarla sonuçlanabilir. Netflix'in izlenme rekorlarını altüst eden dizisi Squid Game'in sonunda yalnızca bir yarışmacı galip gelmişti. Seong Gi-hun şansının da yaver gitmesiyle büyük para ödülünü kazanmıştı

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