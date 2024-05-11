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Giriş Tarihi: 11.05.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 06:17

Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Türkiye'dan müjdeli haber! Squid Game yeni sezon oyunun kurallarını bozmaya geliyor!

Güney Kore distopik gerilim dizisi Squid Game, Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başarmıştı. Başrollerinde Güney Kore'nin ünlü oyuncuları Lee Jung-jae, Park Hae-soo gibi isimlerini bir araya getiren yapım ekonomik sorunlar yaşayan 456 oyuncunun büyük ödülü kazanabilmek için bir dizi ölümcül çocuk oyunu oynaması üzerine ilerliyor. Netflix Türkiye Squid Game 2. sezon tarihini duyurdu. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Türkiye’dan müjdeli haber! Squid Game yeni sezon oyunun kurallarını bozmaya geliyor!

Üç yıllık aranın ardından Squid Game hayranlarını mutlu edecek haber geldi. Yayınlanır yayınlanmaz küresel sansasyon yaratan Squid Game yeni sezonu ile dönüyor. Dizinin başrol oyuncularından Lee Jung-je, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre uzun sürdüğünü açıkladı. Sürükleyici konusu ve ilerledikçe içinden çıkılmaz hal alan olay örgüsü ile dikkat çeken yapım uzun aranın ardından geri dönüyor. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte, yeni sezona dair tüm gelişmeler...

Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Türkiye’dan müjdeli haber! Squid Game yeni sezon oyunun kurallarını bozmaya geliyor!

SQUİD GAME 2. SEZONU İÇİN MÜJDE GELDİ!

Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Oyunun kurallarını bozmaya kararlı. Squid Game 2. sezonuyla yakında sadece Netflix'te." açıklamalarına yer verildi.

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Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Türkiye’dan müjdeli haber! Squid Game yeni sezon oyunun kurallarını bozmaya geliyor!

'SQUİD GAME'İN 2. SEZONU 2024'TE NETFLİX'TE YAYINLANACAK!

Uzun zamandır beklenen " Squid Game " Sezon 2'nin bu yılın sonlarında prömiyeri yapılacak.

Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Türkiye’dan müjdeli haber! Squid Game yeni sezon oyunun kurallarını bozmaya geliyor!

SQUİD GAME 2. SEZON OYUNCU KADROSU
Her ne kadar birçok oyuncu 2. sezonda geri dönmeyecek olsa da, ana karakter Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), diğer adıyla Oyuncu 456 geri dönecek.

Favori karakterlerimizin çoğu 1. Sezonda öldü. Yeni yüzler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, "Sweet Home" dizisinden Park Gyu-young ve Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, "Move to Heaven" dizisinden Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun (diğer adıyla Big Bang'in T.O.P'ü), Roh Jae-won ve "D.P" dizisinden Won Ji-An yer alıyor.

Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Türkiye’dan müjdeli haber! Squid Game yeni sezon oyunun kurallarını bozmaya geliyor!

SQUİD GAME'İ KİM KAZANIYOR?
Yarışmacıların hayatlarını ortaya koyduğu ölümcül müsabaka farklı senaryolarla sonuçlanabilir. Netflix'in izlenme rekorlarını altüst eden dizisi Squid Game'in sonunda yalnızca bir yarışmacı galip gelmişti. Seong Gi-hun şansının da yaver gitmesiyle büyük para ödülünü kazanmıştı

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