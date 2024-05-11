Giriş Tarihi: 11.05.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
06:17
Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Türkiye'dan müjdeli haber! Squid Game yeni sezon oyunun kurallarını bozmaya geliyor!
Güney Kore distopik gerilim dizisi Squid Game, Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başarmıştı. Başrollerinde Güney Kore'nin ünlü oyuncuları Lee Jung-jae, Park Hae-soo gibi isimlerini bir araya getiren yapım ekonomik sorunlar yaşayan 456 oyuncunun büyük ödülü kazanabilmek için bir dizi ölümcül çocuk oyunu oynaması üzerine ilerliyor. Netflix Türkiye Squid Game 2. sezon tarihini duyurdu. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?