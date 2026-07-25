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Haberler Fotohaber Standard Liege-Juventus Maçı TRT Spor Canlı İzle: Standard Liege-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 21:21

Standard Liege-Juventus Maçı TRT Spor Canlı İzle: Standard Liege-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İtalyan takımı Juventus, hazırlık maçında Belçika temsilcisi Standard Liege ile karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalyan ekibinin sezon öncesi sergileyeceği performans futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Arama motorlarında yoğun şekilde araştırılan "Standard Liege - Juventus maçı canlı izle linki, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?" sorgulamalarının cevapları ön plana çıktı.

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Standard Liege-Juventus Maçı TRT Spor Canlı İzle: Standard Liege-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Juventus - Standard Liege maçı, futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Standard Liege - Juventus canlı izle aramalarının hızlanlandığı saatlerde, dev müsabakanın yayın detayları ve başlama saati netleşti. Futbol tutkunları için TRT Spor canlı izle ekranı açıklandı.

Standard Liege-Juventus Maçı TRT Spor Canlı İzle: Standard Liege-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

STANDARD LİEGE-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE

Futbolseverlerin merakla beklediği Standard Liege - Juventus hazırlık maçı Türkiye'de TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, maçın canlı izle ekranı;

STANDARD LİEGE-JUVENTUS MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Standard Liege-Juventus Maçı TRT Spor Canlı İzle: Standard Liege-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

STANDARD LİEGE-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Standard Liege ile Juventus arasındaki hazırlık karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi bugün, TSİ ile 21.00 saatinde başlayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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