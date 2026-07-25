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Standard Liege-Juventus Maçı TRT Spor Canlı İzle: Standard Liege-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 21:21
Standard Liege-Juventus Maçı TRT Spor Canlı İzle: Standard Liege-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İtalyan takımı Juventus, hazırlık maçında Belçika temsilcisi Standard Liege ile karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalyan ekibinin sezon öncesi sergileyeceği performans futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Arama motorlarında yoğun şekilde araştırılan "Standard Liege - Juventus maçı canlı izle linki, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?" sorgulamalarının cevapları ön plana çıktı.