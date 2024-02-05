ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2024: TÜİK Ocak enflasyonu TEFE-TÜFE verileriyle kira artış oranı yüzde kaç?

Birçok alana etki eden enflasyon oranı kira artış hesaplama işlemleri üzerinde de etkili olan veriler arasında yer alıyor. TÜİK tarafından tüketici ile buluşan TEFE ve TÜFE verisi ardından iş yeri-ev sahibi ve kiracı arasında belirlenecek oran ortaya çıkıyor. Ancak bir süredir sınırlama ile değerlendirilen kira zammı için yeniden bilgiler tazeleniyor. İşte, 2024 Şubat ayı kira artış oranı...