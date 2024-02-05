Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
06:59
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2024: TÜİK Ocak enflasyonu TEFE-TÜFE verileriyle kira artış oranı yüzde kaç?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon verileri başlığı altında ortaya çıkan TEFE-TÜFE rakamları, Şubat ayı kira artış oranı üzerinde etkili oluyor. 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da https://www.tuik.gov.tr/ ekranından ilgiler ile buluşacak oranla birlikte kira artışı hesaplama işlemleri başlayacak. Öte yandan getirilen yüzde 25 oranındaki sınırlamanın devam edip etmediği de merak konusu. Konut ve iş yeri için ayrı ayrı sorgulamalar gündemde. İşte, 2024 Şubat kira artış hesaplama formülü...