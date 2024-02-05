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Haberler Fotohaber ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2024: TÜİK Ocak enflasyonu TEFE-TÜFE verileriyle kira artış oranı yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 06:59

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2024: TÜİK Ocak enflasyonu TEFE-TÜFE verileriyle kira artış oranı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon verileri başlığı altında ortaya çıkan TEFE-TÜFE rakamları, Şubat ayı kira artış oranı üzerinde etkili oluyor. 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da https://www.tuik.gov.tr/ ekranından ilgiler ile buluşacak oranla birlikte kira artışı hesaplama işlemleri başlayacak. Öte yandan getirilen yüzde 25 oranındaki sınırlamanın devam edip etmediği de merak konusu. Konut ve iş yeri için ayrı ayrı sorgulamalar gündemde. İşte, 2024 Şubat kira artış hesaplama formülü...

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2024: TÜİK Ocak enflasyonu TEFE-TÜFE verileriyle kira artış oranı yüzde kaç?

Birçok alana etki eden enflasyon oranı kira artış hesaplama işlemleri üzerinde de etkili olan veriler arasında yer alıyor. TÜİK tarafından tüketici ile buluşan TEFE ve TÜFE verisi ardından iş yeri-ev sahibi ve kiracı arasında belirlenecek oran ortaya çıkıyor. Ancak bir süredir sınırlama ile değerlendirilen kira zammı için yeniden bilgiler tazeleniyor. İşte, 2024 Şubat ayı kira artış oranı...

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2024: TÜİK Ocak enflasyonu TEFE-TÜFE verileriyle kira artış oranı yüzde kaç?

OCAK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANIYOR!

Ocak enflasyonu başlığında açıklanacak TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE TÜİK tarafından 5 Şubat Pazartesi bugün paylaşılacak.

Veriler, saat 10.00 itibarıyla https://www.tuik.gov.tr/ ekranından takip edilecek.

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ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2024: TÜİK Ocak enflasyonu TEFE-TÜFE verileriyle kira artış oranı yüzde kaç?

KONUT KİRA ARTIŞI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILDI

2022 Haziran ayından itibaren uygulamaya konulan kira sınırlaması ile bir önceki yıla ait bedelin üzerine bir sonraki yenileme döneminde en fazla yüzde 25 oranında zam getirebileceği vurgulanmıştı.

Bir yıllık planlanan uygulama daha sonra uzatıldı.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2024: TÜİK Ocak enflasyonu TEFE-TÜFE verileriyle kira artış oranı yüzde kaç?

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI DEVAM EDİYOR MU, NE ZAMAN BİTECEK?

Kira sınırlamasının 1 yıl uzatılması nedeniyle herhangi yeni bir karar alınmadığı sürece yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2024: TÜİK Ocak enflasyonu TEFE-TÜFE verileriyle kira artış oranı yüzde kaç?

2024 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Kira artış oranını etkileyen enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte oran da belirlenebilecek. Ancak artışın yanı sıra sınırlama devam ettiği için konutta kira hesapları değişmeyecek ve yüzde 25 ötesine geçilmeyecek.

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