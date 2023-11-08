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Haberler Fotohaber ŞULEMSİ Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk (Şulemsi) ne iş yapıyor, nereli?
Giriş Tarihi: 08.11.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 16:37

ŞULEMSİ Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk (Şulemsi) ne iş yapıyor, nereli?

Dilan Polat Engin Polat olayı ile birlikte gündeme gelen isimler arasında yer alan Şulemsi lakaplı Şule Türk kimdir merak ediliyor. Dilan Polat'ın arkadaşı olduğu bilinen ve benzer paylaşımları sebebiyle merak edilen Şulemsi lakaplı Şule Türk'ün kariyeri, ne iş yaptığı sorgulanıyor. Eşi Yasin Türk ile birlikte bir süredir sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan fenomen hayatı ile gündemde. Peki, Şule Kayatürk kimdir? Şulemsi lakabıyla bilinen Şule Kayatürk kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylı bilgiler…

ŞULEMSİ Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk Şulemsi ne iş yapıyor, nereli?

Şulemsi takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şule Kayatürk'ün hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve son zamanların hızlı yükselen isimlerinden olan Şule Kayatürk'ün hayatı, kariyeri ve mesleği hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Şule Kayatürk kimdir? Şulemsi takma adıyla bilinen Şule Kayatürk kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

ŞULEMSİ Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk Şulemsi ne iş yapıyor, nereli?

ŞULE KAYATÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şule Kayatürk, 1.75 boyunda ve oğlak burcu olarak bilinmektedir. Şule Kayatürk'ün yaşamı, kilo değişimi ve özel ilişkileriyle gündeme gelmiştir.

Kilolu bir dönem yaşadıktan sonra önemli bir zayıflama süreci geçiren Şule Kayatürk, yaklaşık 54 kiloya düşmüştür. Bu fiziksel değişimi, takipçileri tarafından merakla izlenmiştir.

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ŞULEMSİ Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk Şulemsi ne iş yapıyor, nereli?

Sosyal medyada "Şulemsi" takma adıyla tanınan Şule Kayatürk, eşi Yasin Türk ile ayrılık kararı almış, ancak daha sonra eşiyle çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını duyurmuştur.

ŞULEMSİ Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk Şulemsi ne iş yapıyor, nereli?

2013 yılından bu yana sosyal medyada aktif olan Şule Kayatürk, makyöz, sosyal medya ve YouTube içerik üreticiliği gibi farklı alanlarda faaliyet göstermiştir. Ayrıca kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi işletmektedir.

ŞULEMSİ Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk Şulemsi ne iş yapıyor, nereli?

NE İŞ YAPIYORLAR?

Ankara'nın önde gelen bir güzellik merkezi sahibi olarak bilinen Şule Kayatürk ve eşi Yasince, servetleri ve fiziksel değişimleriyle dikkat çekiyor. Genç çift, bir zamanların gözde sosyal medya fenomenleri arasında yer alsa da son dönemdeki değişimleri merak konusu oldu. Şule Kayatürk'ün kilo verdiği ve yüzüne estetik operasyonlar yaptırdığı gözlemlenirken, eşinin değişimi de gözden kaçmıyor.

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