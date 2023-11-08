Giriş Tarihi: 08.11.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 16:37

ŞULEMSİ Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk (Şulemsi) ne iş yapıyor, nereli?

Dilan Polat Engin Polat olayı ile birlikte gündeme gelen isimler arasında yer alan Şulemsi lakaplı Şule Türk kimdir merak ediliyor. Dilan Polat'ın arkadaşı olduğu bilinen ve benzer paylaşımları sebebiyle merak edilen Şulemsi lakaplı Şule Türk'ün kariyeri, ne iş yaptığı sorgulanıyor. Eşi Yasin Türk ile birlikte bir süredir sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan fenomen hayatı ile gündemde. Peki, Şule Kayatürk kimdir? Şulemsi lakabıyla bilinen Şule Kayatürk kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylı bilgiler…