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SÜPER LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ: TFF ile 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 21:08
SÜPER LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ: TFF ile 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?
Türk futbolunda heyecanla beklenen 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun başlama tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edildi. Taraftarlar, yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendiren takımlarının sahaya çıkacağı ilk hafta maçlarına kilitlendi. Peki "Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?" İşte 1.hafta fikstürü ve detaylar...