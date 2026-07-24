SÜPER LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ: TFF ile 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım sürerken, kulüplerin hazırlık kampları ve transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverin merakla araştırdığı Süper Lig başlama ve derbi tarihleri ile 1.hafta fikstürü; TFF Yönetim Kurulu kararıyla netlik kazandı.