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Haberler Fotohaber SÜPER LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ: TFF ile 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 21:08

SÜPER LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ: TFF ile 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?

Türk futbolunda heyecanla beklenen 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun başlama tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edildi. Taraftarlar, yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendiren takımlarının sahaya çıkacağı ilk hafta maçlarına kilitlendi. Peki "Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?" İşte 1.hafta fikstürü ve detaylar...

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SÜPER LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ: TFF ile 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım sürerken, kulüplerin hazırlık kampları ve transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverin merakla araştırdığı Süper Lig başlama ve derbi tarihleri ile 1.hafta fikstürü; TFF Yönetim Kurulu kararıyla netlik kazandı.

SÜPER LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ: TFF ile 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?

2026-2027 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026-2027 Süper Lig sezonu; 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak. Sezonun 23 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

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SÜPER LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ: TFF ile 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?

DERBİ TARİHLERİ NASIL?

Süper Lig'de derbi haftaları:

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

SÜPER LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ: TFF ile 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?

SÜPER LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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