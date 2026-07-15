TFF ile Süper Lig fikstürü belli oldu! 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon maçları, futbol coşkusunun yaşanacağı bir dönem olarak öne çıkıyor ve heyecanla bekleniyor. TFF ile 2026-2027 Trendyol Süper Lig fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından rakipler, derbi tarihleri ve oynanacak karşılaşmaların takvimi şekillendi. Böylece futbol tutkunlarının gündeminde yer alan maçlar Ağustos ayında başlayacak.