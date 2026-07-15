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TFF ile Süper Lig fikstürü belli oldu! 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 14:59
TFF ile Süper Lig fikstürü belli oldu! 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?
2026-2027 Süper Lig dönemi için futbolseverler heyecanlı bekleyiş içinde. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından fikstür çekiminin gerçekleşmesinin ardından, yeni sezon maçları ön plana çıktı. Peki "Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?" İşte detaylar...