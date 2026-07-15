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Haberler Fotohaber TFF ile Süper Lig fikstürü belli oldu! 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 14:59

TFF ile Süper Lig fikstürü belli oldu! 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?

2026-2027 Süper Lig dönemi için futbolseverler heyecanlı bekleyiş içinde. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından fikstür çekiminin gerçekleşmesinin ardından, yeni sezon maçları ön plana çıktı. Peki "Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?" İşte detaylar...

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TFF ile Süper Lig fikstürü belli oldu! 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon maçları, futbol coşkusunun yaşanacağı bir dönem olarak öne çıkıyor ve heyecanla bekleniyor. TFF ile 2026-2027 Trendyol Süper Lig fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından rakipler, derbi tarihleri ve oynanacak karşılaşmaların takvimi şekillendi. Böylece futbol tutkunlarının gündeminde yer alan maçlar Ağustos ayında başlayacak.

TFF ile Süper Lig fikstürü belli oldu! 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?

2026-2027 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026-2027 Süper Lig sezonu; 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak. Sezonun 23 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

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TFF ile Süper Lig fikstürü belli oldu! 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

Takımların sezon boyunca takip edeceği yol haritasını belirleyecek organizasyon 2026-2027 Trendyol Süper Lig fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu ile 9 Temmuz Perşembe günü 14.00'te gerçekleşti.

TFF ile Süper Lig fikstürü belli oldu! 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri neler?

DERBİ TARİHLERİ NELER?

Süper Lig'de derbi haftaları:

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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