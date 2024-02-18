Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
11:48
Süper Lig puan durumu tablosu: 18 Şubat Süper Lig 26. hafta puan durumu sıralaması nasıl?
Trendyol Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçları ile devam ediyor. Liderlik yarışında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıyasıya yarış sürüyor. Fenerbahçe dün Çaykur Rizespor karşısında 1-0 geriden gelip 3-1 kazanmayı başardı ve maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Şimdi ise gözler bugün oynanacak MKE Ankaragücü Galatasaray maçına çevrildi. Peki, 18 Şubat Süper Lig 26. hafta puan durumu sıralaması nasıl? İşte Süper Lig puan durumu tablosu