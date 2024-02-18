Süper Lig puan durumu tablosu: 18 Şubat Süper Lig 26. hafta puan durumu sıralaması nasıl?

Süper Lig'de 26. Hafta maçları bugün oynanacak Pendikspor Trabzonspor ve Ankaragücü Galatasaray maçları ile devam edecek. Dün Fenerbahçe zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında hata yapmazken, bugün ise Galatasaray MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Peki, 18 Şubat Süper Lig 26. hafta puan durumu sıralaması nasıl? İşte yanıtı