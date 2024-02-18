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Haberler Fotohaber Süper Lig puan durumu tablosu: 18 Şubat Süper Lig 26. hafta puan durumu sıralaması nasıl?
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 11:48

Süper Lig puan durumu tablosu: 18 Şubat Süper Lig 26. hafta puan durumu sıralaması nasıl?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçları ile devam ediyor. Liderlik yarışında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıyasıya yarış sürüyor. Fenerbahçe dün Çaykur Rizespor karşısında 1-0 geriden gelip 3-1 kazanmayı başardı ve maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Şimdi ise gözler bugün oynanacak MKE Ankaragücü Galatasaray maçına çevrildi. Peki, 18 Şubat Süper Lig 26. hafta puan durumu sıralaması nasıl? İşte Süper Lig puan durumu tablosu

Süper Lig puan durumu tablosu: 18 Şubat Süper Lig 26. hafta puan durumu sıralaması nasıl?

Süper Lig'de 26. Hafta maçları bugün oynanacak Pendikspor Trabzonspor ve Ankaragücü Galatasaray maçları ile devam edecek. Dün Fenerbahçe zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında hata yapmazken, bugün ise Galatasaray MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Peki, 18 Şubat Süper Lig 26. hafta puan durumu sıralaması nasıl? İşte yanıtı

Süper Lig puan durumu tablosu: 18 Şubat Süper Lig 26. hafta puan durumu sıralaması nasıl?

Süper Lig'in 26. haftasında liderlik koltuğunda maç fazlasıyla Fenerbaçhe oturuyor. 67 puanla 1. sırada yer alan Fenerbahçe'yi 66 puanla Galatasaray takip ediyor. Trabzonspor ve Beşiktaş ise 40 puanla 3 ve 4. sırada yer alıyor.

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Süper Lig puan durumu tablosu: 18 Şubat Süper Lig 26. hafta puan durumu sıralaması nasıl?

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