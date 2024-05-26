Süper Lig şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa kim şampiyon olacak?

SÜPER LİG'DE HANGİ AVERAJ GEÇERLİ?

TFF mevzuatında yer alan bilgiler şu şekilde:

(1) Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puandurumlarına göre derecelendirilmelerine "Puan Usulü Sistemi" ismi verilir. Buna göre, yapılanmüsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

(2) "Müsabaka Statüleri"nde ve her sezon öncesinde yayımlanan "Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.