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Haberler Fotohaber Süper Lig şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa kim şampiyon olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 10:38

Süper Lig şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa kim şampiyon olacak?

Süper Lig'de şampiyonluk son maça kaldı. Son haftaya girilirken ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde olan Galatasaray ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'a konuk olacak. Diğer tarafta Fenerbahçe ise, Süper Lig'den düşmesi kesinleşmiş olan İstanbulspor'u sahasında ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında kıran kırana mücadele devam ediyor. Diğer taraftan futbolseverler, 'Süper Lig şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa kim şampiyon olacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

Süper Lig şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa kim şampiyon olacak?

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek. Galatasaray 37 haftanın sonunda 99 puan toplamayı başarırken, Fenerbahçe'nin ise 96 puanı bulunuyor. Bu noktada, Süper Lig şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa kim şampiyon olacak? Soruları futbolseverler tarafından soruluyor. İşte detaylar…

Süper Lig şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa kim şampiyon olacak?

SÜPER LİG'DE HANGİ AVERAJ GEÇERLİ?

TFF mevzuatında yer alan bilgiler şu şekilde:

(1) Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puandurumlarına göre derecelendirilmelerine "Puan Usulü Sistemi" ismi verilir. Buna göre, yapılanmüsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

(2) "Müsabaka Statüleri"nde ve her sezon öncesinde yayımlanan "Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

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Süper Lig şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa kim şampiyon olacak?

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

Süper Lig şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa kim şampiyon olacak?

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveliile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasındaoynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajınabakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atantakım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşitise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

Süper Lig şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa kim şampiyon olacak?

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takımüstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilenesaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takımüstün sayılarak nihai sonuç alınır.

(3) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekildeuygulamaya karar verebilir.

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