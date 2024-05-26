Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
10:38
Süper Lig şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa kim şampiyon olacak?
Süper Lig'de şampiyonluk son maça kaldı. Son haftaya girilirken ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde olan Galatasaray ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'a konuk olacak. Diğer tarafta Fenerbahçe ise, Süper Lig'den düşmesi kesinleşmiş olan İstanbulspor'u sahasında ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında kıran kırana mücadele devam ediyor. Diğer taraftan futbolseverler, 'Süper Lig şampiyonlukta genel averaj mı, ikili averaj mı geçerli? Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa kim şampiyon olacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;