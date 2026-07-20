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Haberler Fotohaber SÜPER LİG TAKVİMİ 2026-2027: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte derbi tarihleri
Giriş Tarihi: 20.07.2026 18:15 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 18:48

SÜPER LİG TAKVİMİ 2026-2027: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte derbi tarihleri

Yaz arasının ardından yeşil sahalara dönecek olan takımların mücadele edeceği 2026-2027 Trendyol Süper Lig takvimi, TFF'nin fikstür çekimini tamamlamasının ardından netleşti. Peki, "Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri nasıl?" İşte Türk futbolunun kalbinin atacağı takvimine dair tüm merak edilenler...

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SÜPER LİG TAKVİMİ 2026-2027: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte derbi tarihleri

Yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendiren kulüplerin hazırlık kampları tüm hızıyla sürerken, futbolseverler de Süper Lig maratonunun yeniden başlayacağı tarihi büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilen yıllık planlama çerçevesinde, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk düdüğünün çalacağı tarih ve ilk haftadaki zorlu eşleşmeler belirlendi. Sezonun açılış karşılaşmasının hangi gün oynanacağı, ilk derbi haftasının ne zamana denk geldiği ve ligin ilk yarısının biteceği tarihler sporseverler tarafından merakla araştırılıyor.

SÜPER LİG TAKVİMİ 2026-2027: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte derbi tarihleri

2026-2027 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026-2027 Süper Lig sezonu; 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak. Sezonun 23 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

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SÜPER LİG TAKVİMİ 2026-2027: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte derbi tarihleri

SÜPER LİG İLK HAFTA FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

SÜPER LİG TAKVİMİ 2026-2027: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte derbi tarihleri

DERBİ TARİHLERİ NASIL?

Süper Lig'de derbi haftaları:

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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