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SÜPER LİG TAKVİMİ 2026-2027: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte derbi tarihleri
Giriş Tarihi: 20.07.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 18:48
SÜPER LİG TAKVİMİ 2026-2027: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte derbi tarihleri
Yaz arasının ardından yeşil sahalara dönecek olan takımların mücadele edeceği 2026-2027 Trendyol Süper Lig takvimi, TFF'nin fikstür çekimini tamamlamasının ardından netleşti. Peki, "Süper Lig ne zaman başlayacak, derbi tarihleri nasıl?" İşte Türk futbolunun kalbinin atacağı takvimine dair tüm merak edilenler...