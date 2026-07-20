SÜPER LİG TAKVİMİ 2026-2027: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte derbi tarihleri

Yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendiren kulüplerin hazırlık kampları tüm hızıyla sürerken, futbolseverler de Süper Lig maratonunun yeniden başlayacağı tarihi büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilen yıllık planlama çerçevesinde, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk düdüğünün çalacağı tarih ve ilk haftadaki zorlu eşleşmeler belirlendi. Sezonun açılış karşılaşmasının hangi gün oynanacağı, ilk derbi haftasının ne zamana denk geldiği ve ligin ilk yarısının biteceği tarihler sporseverler tarafından merakla araştırılıyor.