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Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:08

SÜPER LİG TS-GS DERBİSİ | Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de TS-GS derbisi için geri sayım sürerken Trabzon'da maç günü heyecanı yaşanıyor. İki rakibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde yayın bilgileri ve karşılaşma programı da belli oldu. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, derbinin detayları…

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SÜPER LİG TS-GS DERBİSİ | Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bir kez daha karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler iki takımın performanslarını merak ederken, TS-GS derbisi öncesinde maç saati, yayıncı kanal ve karşılaşmanın oynanacağı stat bilgileri de belli oldu.

SÜPER LİG TS-GS DERBİSİ | Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Derbi için geri sayım bugün sona eriyor. Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

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SÜPER LİG TS-GS DERBİSİ | Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın canlı yayın adresi de belli oldu. TS-GS derbisi beIN Sports 1 ve beIN Sports 4K ekranlarından izlenebilecek.

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SÜPER LİG TS-GS DERBİSİ | Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR VE GALATASARAY LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, geride kalan 5 haftada topladığı 13 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor ise 7 puanla 9. sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekip ilk 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

SÜPER LİG TS-GS DERBİSİ | Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG PUAN DURUMU

  • Galatasaray – 13 puan
  • Beşiktaş – 12 puan
  • Amed Sportif Faaliyetler – 10 puan
  • Kasımpaşa – 10 puan
  • Çaykur Rizespor – 9 puan
  • Kocaelispor – 9 puan
  • Gaziantep FK – 8 puan
  • Alanyaspor – 8 puan
  • Trabzonspor – 7 puan
  • Çorum FK – 7 puan
  • Fenerbahçe – 7 puan
  • Gençlerbirliği – 7 puan
  • Konyaspor – 4 puan
  • Başakşehir – 4 puan
  • Samsunspor – 4 puan
  • Erzurumspor FK – 4 puan
  • Eyüpspor – 3 puan
  • Göztepe – 2 puan

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