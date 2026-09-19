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SÜPER LİG TS-GS DERBİSİ | Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:08
SÜPER LİG TS-GS DERBİSİ | Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de TS-GS derbisi için geri sayım sürerken Trabzon'da maç günü heyecanı yaşanıyor. İki rakibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde yayın bilgileri ve karşılaşma programı da belli oldu. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, derbinin detayları…