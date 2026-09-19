SÜPER LİG TS-GS DERBİSİ | Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bir kez daha karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler iki takımın performanslarını merak ederken, TS-GS derbisi öncesinde maç saati, yayıncı kanal ve karşılaşmanın oynanacağı stat bilgileri de belli oldu.