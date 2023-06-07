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Haberler Fotohaber Süper Lig’den düşen takımlar 2023 || Bu yıl Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 21:51 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 21:51

Süper Lig’den düşen takımlar 2023 || Bu yıl Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü?

Süper Toto Süper Lig' 2022-2023sezonunda sona geliniyor. Türkiye Spor TOTO Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı Fenerbahçe'yi kendi sahasında 3-0 yenerek derbinin ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını almıştı. Şampiyonun belli olduğu Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü sorusu futbolseverler tarafından yanıtlanmak üzere bekliyor. Küme düşecek takım Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak maçların ardından belli olacak. Peki, Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? İşte, 2022-2023 sezonu Süper Lig'den düşen takımlar!

Süper Lig’den düşen takımlar 2023 || Bu yıl Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü?

Süper Lig'den küme düşen takımlar belli oluyor! Türkiye Spor TOTO Süper Lig'de şampiyon Galatasaray olmuş ve 23. kez taraftarına bu heyecanı yaşatma gururuna vakıf olmuştu. Lig'den ilk düşen takın Ümraniyespor olurken diğer düşecek takımlar hangileri olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? İşte, 2022-2023 sezonu Süper Lig'den düşen takımlar!

Süper Lig’den düşen takımlar 2023 || Bu yıl Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü?

SÜPER LİG'DEN DÜŞEN TAKIMLAR 2023

Süper Lig'de son haftaya girildi. 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonunda ilk küme düşen takım Ümraniyespor oldu. Öte yandan Ligin son haftasına kadar Giresunspor, İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor küme hattında yer aldı.

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Süper Lig’den düşen takımlar 2023 || Bu yıl Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü?

Küme düşme hattında ki karşılaşmalar şu şekilde;

İstanbulspor 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

Giresunspor Antalyaspor arasında 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de oynandı.

Süper Lig’den düşen takımlar 2023 || Bu yıl Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü?

Antalyaspor'u konuk edecek olan Giresunspor, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp İstanbulspor'un puan kaybını bekleyecek.

Süper Lig’den düşen takımlar 2023 || Bu yıl Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü?
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