Süper Lig’den düşen takımlar 2023 || Bu yıl Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü?

Giriş Tarihi: 07.06.2023 21:51
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
21:51
Süper Toto Süper Lig' 2022-2023sezonunda sona geliniyor. Türkiye Spor TOTO Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı Fenerbahçe'yi kendi sahasında 3-0 yenerek derbinin ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını almıştı. Şampiyonun belli olduğu Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü sorusu futbolseverler tarafından yanıtlanmak üzere bekliyor. Küme düşecek takım Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak maçların ardından belli olacak. Peki, Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? İşte, 2022-2023 sezonu Süper Lig'den düşen takımlar!