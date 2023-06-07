Süper Lig’den düşen takımlar 2023 || Bu yıl Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü?

Süper Lig'den küme düşen takımlar belli oluyor! Türkiye Spor TOTO Süper Lig'de şampiyon Galatasaray olmuş ve 23. kez taraftarına bu heyecanı yaşatma gururuna vakıf olmuştu. Lig'den ilk düşen takın Ümraniyespor olurken diğer düşecek takımlar hangileri olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? İşte, 2022-2023 sezonu Süper Lig'den düşen takımlar!