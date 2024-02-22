Giriş Tarihi: 22.02.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
19:18
SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online ile 22 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe, Pazar ilan edilen sonuçlar haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam belli oluyor. Büyük ikramiye sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 22 Şubat 2024 Çılgın Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...