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Haberler Fotohaber SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online ile 22 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 19:18

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online ile 22 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe, Pazar ilan edilen sonuçlar haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam belli oluyor. Büyük ikramiye sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 22 Şubat 2024 Çılgın Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online ile 22 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın dördüncü gününde ikinci büyük ikramiye çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 22 Şubat 2024 tarihli çekiliş sonuçları için şans oyunu severler hayallerine kavuşmayı bekliyor. Bugünün talihli rakamları MP TV ekranı ile canlı yayında belli olacak. 22 Şubat 2024 Pazartesi Süper Lotu sonuç sorgulama

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online ile 22 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

22 ŞUBAT 20204 SÜPERLOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşecek çekiliş saat 21.30'da belli olacak. Belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online ile 22 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online ile 22 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online ile 22 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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