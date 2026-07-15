Süper Loto sonuç sorgulama ekranı | 14 Temmuz 2026 MPİ Online ile Süper Loto çekiliş sonucu nasıl öğrenilir?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ila 60 arasından seçilecek 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayalı bir şans oyunudur. Oynadığınız her kolonda en az 2, en fazla ise 6 sayıyı doğru tahmin etmeniz durumunda ikramiye almaya hak kazanırsınız. Kolon başı ücretlendirmeler ve sistem oyunu seçenekleri, kazanma ihtimalinizi artırırken Milli Piyango bayilerinden ya da doğrudan online platformlardan kupon doldurarak oyuna dahil olabilirsiniz.