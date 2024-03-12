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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları 12 Mart 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ
Giriş Tarihi: 12.03.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 18:52

Süper Loto sonuçları 12 Mart 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

Süper Loto sonuçları 12 Mart 2024 Salı çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen şans oyunu, bu hafta ilk kez düzenleniyor. 6 şanslı rakamın ardında 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye yatıyor. Kazandıran rakamlar MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklanıyor. Geri sayım devam ederken bilet sahipleri MPİ bilet ekranı başında bekliyor. Peki, 12 Mart 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nen zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 12 Mart 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı gündemde. 12 Mart 2024 Salı tarihli çekiliş sonuçları son dakika açıklandı duyurusu şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Bugünün talihli rakamları tek tek MP TV canlı yayın ekranında açıklanacak. Bilet sahipleri, millipiyangoonline.com adresi üzerinden bilet kontrolüne başladı. Peki, 3 Milyon TL'lik büyük ikramiyeli 12 Mart 2024 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, Süper Loto çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar…

Süper Loto sonuçları 12 Mart 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

12 MART 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe, Pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı çekilişi için sorgulamalar başladı.

12 Mart 2024 Salı çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyacak. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları 12 Mart 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

NEREDEN ÖĞRENİLİR?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları 12 Mart 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları 12 Mart 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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