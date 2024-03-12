Süper Loto sonuçları 12 Mart 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

Giriş Tarihi: 12.03.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
18:52
Süper Loto sonuçları 12 Mart 2024 Salı çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen şans oyunu, bu hafta ilk kez düzenleniyor. 6 şanslı rakamın ardında 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye yatıyor. Kazandıran rakamlar MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklanıyor. Geri sayım devam ederken bilet sahipleri MPİ bilet ekranı başında bekliyor. Peki, 12 Mart 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nen zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...