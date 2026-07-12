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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları 12 Temmuz 2026: Çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama
Giriş Tarihi: 12.07.2026 19:10 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 19:11

Süper Loto sonuçları 12 Temmuz 2026: Çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 12 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Sisal Şans tarafından düzenlenen ve haftada üç gün gerçekleştirilen çekiliş, bu akşam noter huzurunda yapılacak. Milli Piyango Online platformu üzerinden sonuçları anlık olarak takip edebilir, bilet numaranızla kazancınızı kolayca sorgulayabilirsiniz.

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Süper Loto sonuçları 12 Temmuz 2026: Çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama

Milli Piyango TV ekranlarından canlı yayınlanacak olan Süper Loto çekilişi, 21.30 itibarıyla başlayacak. Büyük ikramiye tutarının merak edildiği gecede, 1 ile 60 arasından çekilen altı şanslı numarayı doğru tahmin edenler ödülün sahibi olacak. Canlı yayın sonrası kazanan numaralar ve ikramiye detayları, resmi sistemdeki yerini alacak.

Süper Loto sonuçları 12 Temmuz 2026: Çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama

12 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü (Salı, Perşembe, Pazar) düzenlenen Süper Loto çekilişleri, Türkiye saati ile 21.30'da gerçekleştirilmektedir. 12 Temmuz 2026 Pazar akşamı yapılacak olan çekiliş, noter huzurunda ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından belirlenen şanslı numaralar, "Milli Piyango Online" sonuçlar sayfası üzerinden erişime açılacak.

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Süper Loto sonuçları 12 Temmuz 2026: Çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çekiliş sonuçlarını öğrenmek için en güvenilir yöntem, Milli Piyango'nun resmi web sitesi olan millipiyangoonline.com adresini ziyaret etmektir. "Sonuçlar" sekmesine tıkladığınızda, 12 Temmuz 2026 tarihli çekilişi seçerek kazanan numaraları görebilirsiniz.

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Süper Loto sonuçları 12 Temmuz 2026: Çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama

BÜYÜK İKRAMİYE VE KAZANMA KURALLARI

Süper Loto, 1 ile 60 rakam arasından 6 adet sayının seçilmesine dayanan bir şans oyunudur. Büyük ikramiyeyi kazanmak için kolonunuzdaki 6 numaranın da çekilişte çıkan 6 numara ile eşleşmesi gerekir. Ancak oyunun tek ödülü büyük ikramiye değildir; 2, 3, 4 ve 5 numara bilenler de farklı kategorilerde ikramiye kazanma hakkına sahiptir. İkramiye kategorileri, bilet başına düşen doğru tahmin sayısına göre belirlenir.

Süper Loto sonuçları 12 Temmuz 2026: Çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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