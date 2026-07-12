Süper Loto sonuçları 12 Temmuz 2026: Çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama

BÜYÜK İKRAMİYE VE KAZANMA KURALLARI

Süper Loto, 1 ile 60 rakam arasından 6 adet sayının seçilmesine dayanan bir şans oyunudur. Büyük ikramiyeyi kazanmak için kolonunuzdaki 6 numaranın da çekilişte çıkan 6 numara ile eşleşmesi gerekir. Ancak oyunun tek ödülü büyük ikramiye değildir; 2, 3, 4 ve 5 numara bilenler de farklı kategorilerde ikramiye kazanma hakkına sahiptir. İkramiye kategorileri, bilet başına düşen doğru tahmin sayısına göre belirlenir.