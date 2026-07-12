Haberler
Fotohaber
Süper Loto sonuçları 12 Temmuz 2026: Çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama
Giriş Tarihi: 12.07.2026 19:10
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 19:11
Süper Loto sonuçları 12 Temmuz 2026: Çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama
Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 12 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Sisal Şans tarafından düzenlenen ve haftada üç gün gerçekleştirilen çekiliş, bu akşam noter huzurunda yapılacak. Milli Piyango Online platformu üzerinden sonuçları anlık olarak takip edebilir, bilet numaranızla kazancınızı kolayca sorgulayabilirsiniz.