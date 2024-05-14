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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları 14 Mayıs 2024 Salı çekilişi! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 14.05.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 18:05

Süper Loto sonuçları 14 Mayıs 2024 Salı çekilişi! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi 14 Mayıs Salı günü kontrol ediliyor. Şans oyununda bilet sahipleri ekran başında yerini aldı. MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden kazandıran numaralar yakın mercek altında. Süper Loto sonuçları gündemde. Büyük ikramiye 12 milyon TL'yi aşıyor. Peki; Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? İşte, detaylar...

Süper Loto sonuçları 14 Mayıs 2024 Salı çekilişi! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranında takip ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunları noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerle sonuca bağlanıyor. Kazandıran numaralar ekrana yansıyor. İşte, 14 Mayıs Süper Loto sonuçları öğrenme linki...

Süper Loto sonuçları 14 Mayıs 2024 Salı çekilişi! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Süper Loto Salı çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 14 Mayıs saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları 14 Mayıs 2024 Salı çekilişi! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 14 Mayıs 2024 Salı çekilişi! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları 14 Mayıs 2024 Salı çekilişi! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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