Giriş Tarihi: 16.05.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
18:29
Süper Loto sonuçları 16 Mayıs Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Süper Loto sonuçları 16 Mayıs Perşembe çekilişi kapsamında sorgulanmaya başladı. Bilet sahipleri ekran başında yerini alırken noter huzurunda gerçekleşen çekilişler takip ediliyor. Süper Loto büyük ikramiyesi 17 milyonu aşmış durumda. Kazandıran numaralar MPİ ekranı ile öğreniliyor. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama linki...