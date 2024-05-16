Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları 16 Mayıs Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 16.05.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 18:29

Süper Loto sonuçları 16 Mayıs Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları 16 Mayıs Perşembe çekilişi kapsamında sorgulanmaya başladı. Bilet sahipleri ekran başında yerini alırken noter huzurunda gerçekleşen çekilişler takip ediliyor. Süper Loto büyük ikramiyesi 17 milyonu aşmış durumda. Kazandıran numaralar MPİ ekranı ile öğreniliyor. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama linki...

Süper Loto sonuçları 16 Mayıs Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları 16 Mayıs 2024 tarihli çekilişle sorgulanıyor. Milli Piyango Online çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden kazandıran numaralara ulaşılabilecek. Şans oyunu severler ikramiye için çekiliş toplarını takip edecek. Peki; bugün çekilen Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto sonuçları 16 Mayıs Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi 16 Mayıs Perşembe için sorgulanıyor. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşecek çekiliş ile belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları 16 Mayıs Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 16 Mayıs Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları 16 Mayıs Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SON DAKİKA