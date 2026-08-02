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Giriş Tarihi: 02.08.2026 19:18

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 AĞUSTOS 2026 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula

Süper Loto çekilişi, 2 Ağustos 2026 Pazar günü de şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, çekilişte belirlenen numaraları ve kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için MP bilet sorgulama ekranını araştırıyor. İşte 2 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 AĞUSTOS 2026 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula

Haftanın merakla beklenen çekilişlerinden biri olan Süper Loto, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları ile Milli Piyango (MP) bilet sorgulama ekranına yönelik araştırmalar hız kazanırken, çekilişe ilişkin tüm detaylar belli oluyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 AĞUSTOS 2026 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ 2 AĞUSTOS 2026

Bilet sahiplerinin heyecanla beklediği 2 Ağustos 2026 çekilişi, planlandığı üzere saat 21:30'da başlıyor. Noter huzurunda yürütülecek olan canlı yayın, tüm detaylarıyla izleyicilere aktarılıyor.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 AĞUSTOS 2026 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula

MPİ ONLİNE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 AĞUSTOS 2026 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır. Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler. İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir. Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 AĞUSTOS 2026 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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