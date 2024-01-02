Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 2 Ocak 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:50
Süper Loto sonuçları 2 Ocak 2024 Salı çekilişi için araştırılmaya başlandı. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün düzenlenen şans oyunu bu hafta ilk kez oynanacak. 149,3 Milyon TL'lik devreden büyük ikramiye 6 şanslı rakamın ardında gizlenmiş durumda. Kazandıran rakamlar MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklanacak. Geri sayım devam ederken bilet sahipleri Süper Loto sonucu sorgulama MPİ bilet ekranı ziyaretlerine başladı. Peki, Son Dakika Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 2 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...