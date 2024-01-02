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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 2 Ocak 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 20:50

Süper Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 2 Ocak 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları 2 Ocak 2024 Salı çekilişi için araştırılmaya başlandı. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün düzenlenen şans oyunu bu hafta ilk kez oynanacak. 149,3 Milyon TL'lik devreden büyük ikramiye 6 şanslı rakamın ardında gizlenmiş durumda. Kazandıran rakamlar MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklanacak. Geri sayım devam ederken bilet sahipleri Süper Loto sonucu sorgulama MPİ bilet ekranı ziyaretlerine başladı. Peki, Son Dakika Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 2 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 2 Ocak 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları haftanın ilk çekilişi için yanıt aramaya başladı. Şans oyunu severler gözlerini 2 Ocak 2024 Salı tarihli çekiliş sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için millipiyangoonline.com adresine çevirdi. Bugünün talihli rakamları MP TV ekranı ile canlı yayın ekranında açıklanacak. Bileti olanlar Milli Piyango Online internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecek. Kazandıran numaralar için MPİ bilet sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Peki, 149,3 Milyon TL'lik büyük ikramiyeli 2 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve kazandıran numaralar…

Süper Loto sonuçları 2 Ocak 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

2 OCAK 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar başladı.

2 Ocak 2024 Salı çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyor. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları 2 Ocak 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

NEREDEN ÖĞRENİLİR?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları 2 Ocak 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları 2 Ocak 2024 Salı açıklandı mı? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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