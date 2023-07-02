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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları 2 Temmuz 2023: Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.07.2023 19:17 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 19:19

Süper Loto sonuçları 2 Temmuz 2023: Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları, 2 Temmuz 2023 tarihli çekiliş için aratılmakta. Haftanın son çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Milli Piyango İdaresi devreden ikramiyenin 49.246.778 TL olduğunu duyurdu. Çekiliş Milli Piyango TV'den canlı izlenebilecek. Çekiliş tamamlanmasıyla birlikte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama, sabah.com.tr üzerinden yapılabilecek. Süper Loto bugün çekilen sayısal sonuçları ile birlikte büyük ikramiye bir talihlinin olabilir. İşte 2 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 2 Temmuz 2023: Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30 tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek. Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr ekranlarında erişime açılacak. Devreden büyük ikramiye 49.246.778 TL olarak duyuruldu.

Süper Loto sonuçları 2 Temmuz 2023: Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

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Süper Loto sonuçları 2 Temmuz 2023: Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları 2 Temmuz 2023: Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır

Süper Loto sonuçları 2 Temmuz 2023: Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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