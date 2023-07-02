Süper Loto sonuçları 2 Temmuz 2023: Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları, 2 Temmuz 2023 tarihli çekiliş için aratılmakta. Haftanın son çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Milli Piyango İdaresi devreden ikramiyenin 49.246.778 TL olduğunu duyurdu. Çekiliş Milli Piyango TV'den canlı izlenebilecek. Çekiliş tamamlanmasıyla birlikte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama, sabah.com.tr üzerinden yapılabilecek. Süper Loto bugün çekilen sayısal sonuçları ile birlikte büyük ikramiye bir talihlinin olabilir. İşte 2 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı