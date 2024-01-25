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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları 25 Ocak Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ
Giriş Tarihi: 25.01.2024 18:47 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 18:47

Süper Loto sonuçları 25 Ocak Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri noter huzurunda çekilen Süper Loto 25 Ocak Perşembe çekilişi ile gündemdeki yerin aldı. MP TV canlı yayın ekranına yansıyan kazandıran numaralar bir bir ekrana yansıyor. Bilet sahipleri 6 numaranın ardında yer alan 3 milyon TL'yi aşmış büyük ikramiyeyi takip ediyor. Gözler https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/super-loto linkinde. İşte, bugünkü Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 25 Ocak Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama şans oyunu severler tarafından takip ediliyor. Çekilişten çıkan rakamlara göre biletlerini kontrol edenler MPİ bilet sorgulama ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki; 25 Ocak Süper Loto çekilişi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanıyor? İşte, tüm merak edilenler...

Süper Loto sonuçları 25 Ocak Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 25 OCAK

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar başladı. 25 Ocak Perşembe çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyor. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

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Süper Loto sonuçları 25 Ocak Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

NEREDEN ÖĞRENİLİR?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları 25 Ocak Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları 25 Ocak Perşembe açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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