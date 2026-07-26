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Haberler Fotohaber Süper Loto Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Giriş Tarihi: 26.07.2026 18:42 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 18:44

Süper Loto Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

26 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları için şans oyunu severlerin araştırmaları başladı. Haftanın son Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı binlerce kişiyi ekran başına kilitledi. Bilet sahipleri, kazandıran numaraların belli olmasının ardından resmi bilet sorgulama ekranı üzerinden hızlıca ikramiye kontrolü yapabilecek.

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Süper Loto Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto'da pazar akşamı heyecanı doruk noktasına ulaştı. 1-60 sayı arasından doğru kombinasyonu tahmin etmek isteyen oyun severler, 21.30'da başlayacak çekiliş oturumuna kilitlendi. Noter huzurunda gerçekleşecek canlı yayın sonrası kazandıran şanslı 6 numara dijital platformlarda eş zamanlı duyurulacak.

Süper Loto Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

26 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen haftanın son Süper Loto çekilişi 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 21.30 itibarıyla başlıyor.

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Süper Loto Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto biletinize ikramiye vurup vurmadığını öğrenmek için doğrudan Millipiyangoonline.com adresini ya da resmi mobil uygulamayı kullanabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

SÜPER LOTO OYUN KURALLARI VE İKRAMİYE DAĞILIM ŞARTLARI

Süper Loto'da ikramiye kazanma oranları tutturulan sayı adedine göre değişkenlik gösterir. Katılımcıların bilmesi gereken temel kurallar şöyledir:

Numara Aralığı: Kuponda yer alan 1'den 60'a kadar olan rakamlar arasından 6 tanesi seçilerek oynanır.

Kazanma Dereceleri: Çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, en fazla 6 sayıyı doğru tahmin edenler ikramiyeye hak kazanır.

Devir Kuralı: 6 bilen çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarı katlanarak bir sonraki çekiliş gününe (Salı) devreder.

Süper Loto Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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