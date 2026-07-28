Süper Loto sonuçları 28 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYE KAZANMA KURALLARI

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılar arasından 6 tanesinin seçilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Kolon başına oynama ücreti standart olarak belirlenmiş olup, oyuncular tek bir kolonda en az 2, en fazla 6 bilmeleri durumunda ikramiye kazanma hakkı elde ederler.

6 Bilen: Büyük ikramiyenin sahibi olur (Aynı kategoride birden fazla kazanan çıkarsa ikramiye eşit bölünür).

5, 4, 3 ve 2 Bilenler: İkramiye havuzundan belirlenen oranlarda pay alırlar.