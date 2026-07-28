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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları 28 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.07.2026 17:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 17:38

Süper Loto sonuçları 28 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 28 Temmuz 2026 Salı akşamı şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyor. Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı üzerinden canlı yayınlanacak çekiliş öncesinde bilet sahipleri hazırlıklarını sürdürüyor. Haftanın ilk çekilişinde gözler açıklanacak olan 6 şanslı numaraya çevrilmiş durumda.

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Süper Loto sonuçları 28 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans tarafından düzenlenen haftalık çekiliş takviminde sıra Salı gününe geldi. Dev ikramiye tutarı, noter huzurunda yapılacak çekimle netlik kazanacak. Çekilişin başlamasına kısa süre kala, canlı yayın ve hızlı sonuç kontrol adımları önem taşıyor.

Süper Loto sonuçları 28 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

28 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişlerinin ilki, 28 Temmuz 2026 Salı günü akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği çekiliş saat 21.30 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda yapılan çekiliş süreci yaklaşık 10-15 dakika sürmekte olup, küreden çekilen 6 kazanan numara eş zamanlı olarak sisteme işlenmektedir.

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Süper Loto sonuçları 28 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI NEREDE, NASIL KULLANILIR?

Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra kazanan şanslı numaralar ve ikramiye dağılımı millipiyangoonline.com resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmektedir. Bilet sahipleri, dijital platformlarda veya mobil uygulamada yer alan "Süper Loto Sonuç Sorgulama" sekmesine tıklayarak bilet numaralarını girebilir veya oynadıkları kolonları otomatik olarak taratabilirler.

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Süper Loto sonuçları 28 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYE KAZANMA KURALLARI

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılar arasından 6 tanesinin seçilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Kolon başına oynama ücreti standart olarak belirlenmiş olup, oyuncular tek bir kolonda en az 2, en fazla 6 bilmeleri durumunda ikramiye kazanma hakkı elde ederler.

6 Bilen: Büyük ikramiyenin sahibi olur (Aynı kategoride birden fazla kazanan çıkarsa ikramiye eşit bölünür).

5, 4, 3 ve 2 Bilenler: İkramiye havuzundan belirlenen oranlarda pay alırlar.

Süper Loto sonuçları 28 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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