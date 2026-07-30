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Haberler Fotohaber Yaşam Süper Loto sonuçları 30 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekran
Giriş Tarihi: 30.07.2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 18:12

Süper Loto sonuçları 30 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekran

Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans oyunu tutkunları, kazandıran 6 şanslı numarayı öğrenebilmek amacıyla canlı yayın saatine ve bilet sorgulama detaylarına odaklandı. 30 Temmuz Süper Loto sonuçları ve ikramiye detayları, Milli Piyango Online platformu üzerinden eş zamanlı olarak erişime açılacak.

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Süper Loto sonuçları 30 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekran

Süper Loto'da bu akşam devreden büyük ikramiye şanslı sahibini arıyor. Kuponlarını doldurarak çekiliş saatini bekleyen vatandaşlar, MPİ dijital ekranları üzerinden bilet ikramiye durumunu araştırıyor. Çekiliş heyecanına dair tüm detaylar ve sorgulama adımları yayında.

Süper Loto sonuçları 30 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekran

30 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans iş birliğiyle yürütülen Süper Loto çekilişleri, haftanın üç günü (Salı, Perşembe ve Pazar) düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 30 Temmuz 2026 Perşembe akşamı yapılacak olan çekiliş, saat 21:30'da başlayacak.

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Süper Loto sonuçları 30 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekran

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI KULLANIMI

Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı aktif hale getirilir. Oyuncular, millipiyangoonline.com sitesi ya da Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulaması üzerinden kuponlarındaki 6 haneli numaraları girerek ikramiye durumlarını hızlıca sorgulayabilirler.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları 30 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekran

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE İKRAMİYE KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 tanesinin seçilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Çekilen 6 numaradan en az 2, en fazla 6 tanesini doğru tahmin eden kolonlar ikramiye kazanmaya hak kazanır. 6 bilen çıktığında büyük ikramiye sahibini bulurken, 6 bilenin çıkmaması durumunda ikramiye tutarı katlanarak bir sonraki çekilişe devreder.

Süper Loto sonuçları 30 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekran
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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