Süper Loto sonuçları 30 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekran

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE İKRAMİYE KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 tanesinin seçilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Çekilen 6 numaradan en az 2, en fazla 6 tanesini doğru tahmin eden kolonlar ikramiye kazanmaya hak kazanır. 6 bilen çıktığında büyük ikramiye sahibini bulurken, 6 bilenin çıkmaması durumunda ikramiye tutarı katlanarak bir sonraki çekilişe devreder.