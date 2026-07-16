Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Temmuz 2026 Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR VE NASIL İZLENİR?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) standartlarına uygun olarak her çekiliş gününde olduğu gibi bu akşam da saat 21:30'da gerçekleştirilmektedir. Çekiliş süreci, tamamen şeffaf ve güvenilir bir ortamda, noter huzurunda ve canlı olarak izleyicilerle buluşmaktadır.