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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Temmuz 2026 Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 16.07.2026 17:40 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 17:43

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Temmuz 2026 Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı yayınlanacak Süper Loto çekilişi için şans oyunu tutkunlarının araştırması başladı. 16 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleştirilecek dev çekiliş öncesinde, milyonlarca liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı ve kazandıran numaralar saat kaçta belli olacak?

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Temmuz 2026 Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere üç kez çekilen Süper Loto'da bu akşam yeni bir heyecan yaşanıyor. Katılımcılar, 1 ile 60 arasından seçecekleri 6 şanslı rakamla büyük ikramiye hayali kurarken, kupon sahipleri şimdiden internet üzerinden bilet sorgulama yöntemlerini görüntülemeye çalışıyor.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Temmuz 2026 Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR VE NASIL İZLENİR?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) standartlarına uygun olarak her çekiliş gününde olduğu gibi bu akşam da saat 21:30'da gerçekleştirilmektedir. Çekiliş süreci, tamamen şeffaf ve güvenilir bir ortamda, noter huzurunda ve canlı olarak izleyicilerle buluşmaktadır.

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Temmuz 2026 Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

Şans oyunu severler çekilişi eş zamanlı olarak millipiyangoonline.com internet sitesinden veya resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edebilmektedir. Saat 21:30'da başlayacak küre hareketlerinin hemen ardından şanslı 6 numara birer birer belirlenerek kayıtlara geçmektedir.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Temmuz 2026 Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

16 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Bugün düzenlenen Süper Loto çekilişinin sonuçları saat 21:30 itibarıyla başlayacağı için kazandıran numaralar bu saatten kısa bir süre sonra sisteme yüklenecektir.

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Temmuz 2026 Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

16 Temmuz 2026 Süper Loto çekilişinde dağıtılacak büyük ikramiye tutarı, geçmiş haftalardan devreden miktarlarla birlikte yaklaşık 117,1 Milyon TL seviyesine ulaştı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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