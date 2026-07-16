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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Temmuz 2026 Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 16.07.2026 17:40
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 17:43
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Temmuz 2026 Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı
Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı yayınlanacak Süper Loto çekilişi için şans oyunu tutkunlarının araştırması başladı. 16 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleştirilecek dev çekiliş öncesinde, milyonlarca liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı ve kazandıran numaralar saat kaçta belli olacak?