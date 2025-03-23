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Haberler Fotohaber SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.03.2025 17:30 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:30

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar sorgulama ekranı

Bugün, 23 Mart 2025 Pazar, Süper Loto heyecanı dorukta! Büyük ikramiyenin sahibini bulacağı bu çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Şansını deneyen binlerce kişi, kazanan numaraları sabırsızlıkla bekliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin sonuçları açıklandığında, kazanan numaraları ve detayları anında öğrenebilecek. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar sorgulama ekranı

Süper Loto heyecanı bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek çekiliş, noter huzurunda yapılacak ve Milli Piyango İdaresi'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çekilişte, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 şanslı numara belirlenecek. Büyük ikramiyenin kime gideceği merakla beklenirken, çekiliş sonuçları açıklandığında kazanan numaralar anında paylaşılacak. İşte, Süper Loot çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar sorgulama ekranı

23 MART 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
23 Mart Pazar Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar sorgulama ekranı

23 MART 2025 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.