Giriş Tarihi: 23.03.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
17:30
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları şanslı numaralar sorgulama ekranı
Bugün, 23 Mart 2025 Pazar, Süper Loto heyecanı dorukta! Büyük ikramiyenin sahibini bulacağı bu çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Şansını deneyen binlerce kişi, kazanan numaraları sabırsızlıkla bekliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin sonuçları açıklandığında, kazanan numaraları ve detayları anında öğrenebilecek. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...