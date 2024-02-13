Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SÜPER LOTO 13 Şubat 2024 AÇIKLANDI! 💥 || Milli Piyango Online ile 13 Şubat Süper Loto sonuçları Sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 21:49 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 21:49

SÜPER LOTO 13 Şubat 2024 AÇIKLANDI! 💥 || Milli Piyango Online ile 13 Şubat Süper Loto sonuçları Sorgulama ekranı!

Süper Loto 13 Şubat 2024 Salı sonuçları gündemde. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube hesabından canlı çekiliş ile duyurdu. Büyük ikramiyenin 38 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 13 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

SÜPER LOTO 13 Şubat 2024 AÇIKLANDI! 💥 || Milli Piyango Online ile 13 Şubat Süper Loto sonuçları Sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları yakından takip ediliyor. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla şansoyunu severlerle paylaşılıyor. Bugünün talihli numaraları, MP TV canlı yayın ekranı ile açıklandı. İşte,13 Şubat 2024 Salı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran şanslı numaralar!

SÜPER LOTO 13 Şubat 2024 AÇIKLANDI! 💥 || Milli Piyango Online ile 13 Şubat Süper Loto sonuçları Sorgulama ekranı!

13 ŞUBAT 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ilk günü için sorgulamalar başladı.

13 Şubat 2024 çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. .

İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO 13 Şubat 2024 AÇIKLANDI! 💥 || Milli Piyango Online ile 13 Şubat Süper Loto sonuçları Sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO 13 Şubat 2024 AÇIKLANDI! 💥 || Milli Piyango Online ile 13 Şubat Süper Loto sonuçları Sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

SÜPER LOTO 13 Şubat 2024 AÇIKLANDI! 💥 || Milli Piyango Online ile 13 Şubat Süper Loto sonuçları Sorgulama ekranı!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
SON DAKİKA