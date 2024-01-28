Süper Loto sonuçları belli oldu | Milli Piyango Online ile 28 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online üzerinden her hafta yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Sonuçlarını öğrenmek isteyenler ise Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLAR 28 OCAK

MPİ ile Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;