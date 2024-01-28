Süper Loto sonuçları belli oldu | Milli Piyango Online ile 28 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online üzerinden her hafta yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Sonuçlarını öğrenmek isteyenler ise Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor. SÜPER LOTO SONUÇLAR 28 OCAK MPİ ile Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle; SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLUYOR? Süper Loto sonuçları saat 21:30'da yapılan MP TV canlı yayınıyla belli oluyor. SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 OCAK SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? Süper Loto 28 Ocak 2024 Pazar günü itibariyle 11,5 Milyon TL'dir. SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? Süper Loto sonuçları her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan çekilişlerle belli oluyor. SÜPER LOTO NERELERDEN OYNANIR? Süper Loto oyunu Millli Piyango Online resmi sitesi üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilir.