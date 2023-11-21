Süper Loto sonuçları son dakika belli oluyor: Milli Piyango Online 21 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı - MPİ bilet sorgula

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı bugün de araştırılıyor. Devreden büyük ikramiyenin 54.749.121 TL olduğu çekiliş 21.30'da Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek. Çekiliş, Milli Piyango TV üzerinden canlı izlenebilir. Süper Loto sonuçları 21 Kasım 2023 bilet sorgulama işlemi sabah.com.tr ve MPİ üzerinden erişime açılacak. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 defa yapılıyor ve çekiliş sonuçları belli oluyor. Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı, çekiliş bittikten sonra kullanılabilir. İşte 21 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı