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Giriş Tarihi: 21.06.2026 20:57

Süper Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online 21 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunlarında heyecan dalgası büyürken, gözler bu akşamki Süper Loto çekilişe çevrildi. Binlerce vatandaşın şansını denediği gecede kazandıran şanslı numaraların kaç olacağı merak ediliyor. 21 Haziran 2026 Pazar Süper Loto sonuçları, şanslı rakamlar ve ikramiye detayları ile kupon oynayanların yakın takibinde yer alıyor.

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Süper Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online 21 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

21 Haziran 2026 Pazar Süper Loto sonuç durumu, binlerce katılımcıyı heyecanla ekran başına kilitledi. Şans severlerin yoğun katılım gösterdiği kupon doldurma işlemlerinin ardından talihli numaralar ilan edilecek. Böylece MP bilet sorgulama ekranı üzerinden kullanıcılar biletlerini kontrol ederek kazanç durumlarını öğrenebilecek.

Süper Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online 21 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

21 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilet sahiplerinin heyecanla beklediği 21 Haziran 2026 süper loto çekilişi, planlandığı üzere bugün saat 21:30'da başlayacak. Noter huzurunda yürütülecek olan canlı yayın, tüm detaylarıyla izleyicilere aktarılıyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

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Süper Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online 21 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

MPİ ONLİNE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online 21 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Süper Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online 21 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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